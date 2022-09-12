朱立伦重申“九二共识一中各表”：原汁原味不能变

针对中国大陆官媒刊文称，“九二共识”只有“一中”没有“各表”，国民党主席朱立伦说，“他们讲他们的，我们讲我们的，不就是各表吗？”

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，朱立伦星期一（9月12日）出席活动时对大陆官媒的说法回应说，国民党对两岸关系是稳健、务实并长期累积的，“九二共识”在国民党党纲、党章讲得非常清楚，就是“九二共识一中各表”，原汁原味不能够改变，这是国民党坚定的立场。

他强调，两岸本来就是求同存异，大家相互和平、持续交流，相信这是台湾人的期待。

对于外界解读是朱立伦的亲美路线引来大陆官媒发文，朱立伦说，国民党的路线“亲美、友日、和陆”，三者缺一不可，尤其两岸关系要和平，过去国民党的党章、党纲的规定也都是延续的，“他们讲他们的，我们讲我们的，不就是各表吗？”

前台北市长郝龙斌星期一也说，两岸达成的“九二共识”是一中各表的“九二共识”，“九二共识与一中各表是不可分的，没有各表就没有九二共识”。

郝龙斌还说，两岸间共同认知的九二共识若被推翻，共识就不存在，希望两岸仍在一中各表的“九二共识”下继续发展两岸关系。

被问及是否认为朱立伦过于亲美，郝龙斌则说，亲美、友日、和陆是国民党既定政策。

今年是台海两岸达成“九二共识”30周年。中国大陆全国政协机关报《人民政协报》9月10日刊登题为《正本清源，“九二共识”不容歪曲》的文章称，要正本清源九二共识，强调九二共识只有一中，没有各表。

文章还指，有国民党高层近几年来偷换概念，在提到九二共识时，将其进一步称为“一中各表的‘九二共识’”，体现了国民党内有人仍与大陆争夺谁代表中国的问题。

九二共识一直被视为国共两党的“通关密语”，但朱立伦今年6月访美发表演说时称，九二共识是“没有共识的共识”，是“创造性模煳”，此番谈话引发北京反弹。