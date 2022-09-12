黑龙江19户“国皮民骨”涉粮企业完成整改

黑龙江省纪检监察机关开展监督检查，对粮食购销领域立案824件1264人，党纪政务处分942人，19户“国皮民骨”涉粮企业完成整改。黑龙江省纪委监委负责人强调，要坚决扛起维护国家粮食安全政治责任，守护好“中华大粮仓”。

中国官媒《中国纪检监察报》星期一（9月12日）在头版刊文称，黑龙江省委扛起国家粮食安全“压舱石”政治责任，全省纪检监察机关压紧压实各级党委、政府粮食安全主体责任和职能部门监管责任，为保护黑土地、筑牢大粮仓提供坚强保障。

文章指出，粮食购销领域涉及补贴资金多，利益关系复杂，监督监管难度大，腐败问题具有系统性、领域性。黑龙江省纪委监委对112件案件线索重点督办，对20件重大问题线索挂牌督办。截至8月18日，全省共立案824件1264人，党纪政务处分942人，12名基层粮库主任主动投案。

文章称，通过对典型涉粮案件的梳理分析发现，粮食企业系统封闭、成分多元、业务复杂、管理粗放、监管缺位，在行政管理、粮食收购、存储销售和企业经营管理等四个环节腐败问题易发多发。黑龙江省纪委监委形成了《全省涉粮案件规律特点分析报告》。

文章提到，一些突出问题得到有效解决，针对“国皮民骨”企业，稳步推进问题整改，19户企业已经完成整改，保证国家政策性粮食存储安全。

所谓“国皮民骨”企业，是指经政府部门同意和私营企业运作，违规形成的形式上是国有控股企业、实则按私营企业经营管理方式运行的涉粮企业。

另据澎湃新闻报道，中共中央纪委国家监委网站曾于今年4月刊文指出，黑龙江省粮食购销领域的行政管理环节存在“国皮民骨”问题多发。

黑龙江省纪委监委2021年7月通报，北大荒粮食集团有限公司原党委书记、董事长史中华涉嫌严重违纪违法接受审查调查。该案暴露出部分国有企业违规以代持名义控股私营企业，只收管理费，让私营企业违规挂靠并收储政策性粮食，违纪违法问题频发。

文章披露，北大荒集团下属多家控股公司为帮助无代储政策性粮食资格的私营企业获取国家政策性粮食仓储保管费，多次违规同意私营企业以集团名义储粮，搞“国皮民骨”利益输送。据了解，该集团控股粮食收储企业31家，存在“国皮民骨”问题的有五家。

针对涉粮企业“国皮民骨”问题整改，以黑龙江省双鸭山市集贤县为例，该县今年5月成立了由县委书记、县长双双担任组长的涉粮企业“国皮民骨”问题整改工作推进专班。

根据集贤县政府官网公布的整改工作方案，整改目标为国有隆丰公司与北大仓粮食粮油股份有限公司终止股份转让协议，退出佳粮集团股权，依法依规追缴违法所得，杜绝新增“国皮民骨”问题发生。