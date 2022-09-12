慈济感谢台政府和社会各界支持完成购买BNT疫苗

慈济基金会星期一（9月12日）感谢台湾政府和社会各界，支持他们与台积电和鸿海/永龄基金会完成民众所需的BNT冠病疫苗。亲绿台湾媒体人周玉蔻在回应慈济称购买BNT疫苗过程中被劝阻时，炮轰为何要尊称慈济证严法师为“上人”。

综合台湾中央社和雅虎新闻网报道，针对外界关心慈济在2021年购买BNT疫苗一事，慈济基金会12日在面簿发布声明稿，感恩当时社会各界的支持，也感恩政府在各项申购流程上依法协助，同时也感恩总统蔡英文成就圆满此事，在公私的共善合作下，即时保护台湾人民的身体健康。

慈济说，2021年购买BNT疫苗备受社会各界关注，正式提出申请之初，也引起长期关心慈济的各界前辈表达诸多意见；慈济感恩在提出购买疫苗过程中，由于各界的期待与多方的支持，方能一一解决申购过程的各项程序与问题。

慈济称，非常感恩当时总统府和行政院及部会对于民间组织购买疫苗的依法支持，并协助慈济完备所有采购程序，让台湾人民能适时获得包括台积电、鸿海/永龄基金会及慈济所购买的各500万剂BNT疫苗进行施打。

慈济说，证严法师对疫苗的采购，本着出家人慈悲为怀的心，一直是秉持着人道精神的情怀，救人如救火；感恩各界善心人士的支持、尊重政府依法协助，并期待疫苗能早日施打，稳定台湾疫情，保护人民的健康。

慈济说，这个过程，感恩大家齐心一致的成就善愿，是证严法师所说“好事要共同成就”。

慈济说，基于人道情怀，以爱为本的初衷，在民间组织采购BNT疫苗已圆满之际，期盼人人身体健康、社会祥和，早日远离灾疫。

此前，慈济基金会执行长颜博文星期六（9月10日）在2022年慈济人医年会场受访时，首度解密采购疫苗的过程，称接到许多来自政界、工商业界等大老电话，劝他“买不到的，不要浪费力气”，原来是许多工商业大老都想买疫苗，却被政府劝阻或说政府自有安排，消息一出引发台湾舆论高度关注。

对此，慈济基金会星期天（9月11日）晚间发声明说，颜博文所述内容和2021年媒体报道内容一致，并非秘辛，期盼外界勿做泛政治化联想。

亲绿台湾媒体人周玉蔻12日在面簿发文回应慈济称购买BNT疫苗过程中被劝阻时，炮轰为何要尊称慈济证严法师为“上人”。

周玉蔻不满地说，“她们小圈圈自甘为‘下人’，称呼证严法师女士为‘上人’，是她们自己的事，我们一般社会大众为什么也要傻傻的被牵着鼻子，尊呼证严法师为‘上人’”？

周玉蔻称，什么时代了？宗教求真？近几十年各种新兴宗教及所谓法师、妈祖信徒，在台湾掀起的恶风秽云，恐怕不是一句“不真”可以形容的。

周玉蔻说，她从来不认为用“捐款”买来的“慈济董事”有什么了不得的，还怒批“够了，那一帮子慈济人该收手了”。

周玉蔻随后还在面簿发文，对慈济喊话说，如果真如声明所说的那么清白，就该开除胡乱打诳语的执行长颜博文，否则都是废话。

周玉蔻还为自己的《放言声明》办公室被自称是慈济支持者的男子闯入，还打伤办公室主管，要求慈济重视这一暴力事件。