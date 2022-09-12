静默居民收发霉月饼 江西永丰官方道歉

在实行临时静态管理期间，中国江西省永丰县给居民发放的月饼里存在发霉情况，当地官方致歉并召回月饼。

江西省永丰县融媒体中心微信公号“今日永丰”消息，永丰县疫情防控指挥部生活物资保障组9月10日发布《关于部分月饼存在质量问题的致歉信》。

致歉信称，在全县齐心抗疫的关键时刻，恰逢中秋佳节，县委县政府9月8日采购了一批由江西滕王阁食品有限公司生产的月饼，9月9日发放给9月1日8时起实行临时静态管理的居民。因部分批次产品存在安全隐患，该公司即日发出召回生产批号在2022年8月16日前幸福相伴盒装月饼产品的公告。

致歉信说，永丰县立即采取了措施，通知市民自行作无害化处理，并联系了该企业所在地的市监局作出相应处理；并提醒大家切莫食用已发霉变质的月饼。

致歉信还说，“给广大居民带来了不便，我们深表歉意”，并提到事件暴露工作人员工作不细致，没有把好采购产品质量关，县作风整顿办将核实情况，对相关人员作出处理。

此前，有网友反映称，江西永丰政府发放给实行临时静态管理居民的月饼中，存在发霉变质的情况。

公开信息显示，江西滕王阁食品有限公司前身是江西乔家栅食品有限公司，创建于20世纪70年代，注册资本5000万元。公司主要经营各类月饼、粽子及各类糕点，注册商标为“滕王阁”。

“今日永丰”此前发布消息称，永丰县8月31日在常态化全员核酸筛查中发现一例阳性人员，指挥部研究决定，永丰县恩江镇、佐龙乡、坑田镇等三个乡镇9月1日8时起实行临时静态管理。