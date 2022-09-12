北京市新增15名本土感染者皆与两大学有关联

中国北京市与当地学府有关联的冠病个案持续增加，官方星期一（9月12日）再通报新增15名本土感染者，与北京化工大学和中国传媒大学有关联。

综合中国央视新闻和《北京日报》报道，在新增本土感染个案中，14起与中国传媒大学有关联，其余一起则是北京化工大学学生。

在与中国传媒大学有关联的个案中，13人是官方早前通报的一名感染者的同校学生，其中四名学生被诊断为无症状感染者，其余则是确诊病例。另一人则是同一个早前通报感染者的同校工作人员，被诊断为无症状感染者。

至于新增北京化工大学学生感染个案，则是来自北京化工大学昌平校区的另一名感染者的同校学生，被诊断为无症状感染者。

官方在9月上旬通报了与北京化工大学、中央民族大学附属中学、中国传媒大学三所学府有关联的冠病个案。

北京市疾控中心副主任刘晓峰星期一下午在新闻发布会上通报，三所学校聚集性疫情累计报告感染者96例，并说经流行病学调查和基因测序分析，三起疫情感染来源均为北京以外的地方，病毒属于奥密克戎变异株不同分支，为三条独立传播链。

刘晓峰也说，北京化工大学昌平校区聚集性疫情和中央民族大学附属中学聚集性疫情平稳，处于收尾阶段，中国传媒大学聚集性疫情总体可控。

另一方面，随着中国的中秋三天假期即将过去，北京市官方要求各单位职工返岗前48小时内，进行一次核酸检测，检测阴性结果未出前，或有疑似症状的，暂缓返岗。