警方连续三年抓观潮逃犯 网民赞“钱塘江同志”立功 

浙江海宁每年中秋后都会吸引大批游客前来观赏钱塘大潮，逃犯似乎也难挡钱塘潮魅力，当地警方连续三年在观潮现场抓到逃犯，中国网民纷纷称赞“钱塘江同志”又立功。

综合新华社及海宁公安官微发布的消息，两名警员9月3日在钱塘江周王庙段海塘上合力抓捕了一名48岁的郭姓男子，这名男子因在安徽濉溪县涉嫌危险驾驶罪，被当地警方列为网上在逃人员，他因慕名钱江潮的雄伟壮阔，特意赶到海宁观潮，没想到潮水还没看到就被抓。目前郭某已移交给濉溪警方。

中国网民纷纷在微博发文，将钱塘江亲切地称为“钱塘江同志”，并赞赏“钱塘江同志”再立新功。

据报道，这已不是“钱塘江同志”第一次“协助”警方抓逃犯，去年和前年都已立过功劳。

去年9月25日，警方在进行观潮安保视频巡查时发现一名“惯偷”王某某出现在观潮景区附近，随后在海宁盐仓回头潮景区附近将其控制。据王某某交代，他当天是特意来观潮。

更早之前，便衣民警2020年10月4日在海宁盐仓观潮点的观潮人群中抓获一名江西籍逃犯项某，据项某当时交代，他很早便知道海宁潮很壮观，特意慕名来观看。

今年的钱江观潮节自9月8日至9月17日在海宁举行。结合疫情防控要求，今年观潮节期间各景区和观潮区域严格限制游客数量，进入相关景区、观潮点的游客需扫码，提供48小时内核酸检测阴性证明。