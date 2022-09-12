民调：逾八成台湾民众反对废除死刑

台湾启思民本基金会星期一（9月12日）公布的最新民调显示，有75%民众非常不赞成废除死刑、不太赞成的民众也达11.9%，合计约有86.9%民众不赞成废除死刑。

据中时新闻网报道，启思民本基金会董事长江启臣说，死刑存在有其必要，这可说是社会高度共识，民众也同意死刑会对防制重大犯罪有一定的效果，执政者应该听听民众的声音。

启思民本民调结果指出，针对台南杀警案是否同意应该严惩歹徒，并速审、速决、速行。在样本数1050位民众中，有80.8%民众非常同意、10.7%民众还算同意、4.9%民众不太同意、2.9%民众非常不同意、0.6%民众不知道或没意见。

另外，针对外界质疑警械使用过于受限与《警械使用条例》修改延宕等，是否同意内政部长徐国勇应该为此负责下台。有60.3%民众表示非常同意、13.9%民众表示还算同意、16%民众不太同意、5.6%民众非常不同意、4.2%民众不知道或没意见。

江启臣认为，这次的民调有九成民众认为死刑应尽速执行，超过八成认为不应废除死刑。对于总统蔡英文所说“废死是普世目标”，超过八成不认同，交叉分析更显示是跨年龄、跨党派的反对。

资深媒体人丁学伟说，过去民众对台湾治安普遍引以为傲，今天却有超过七成民众认为治安状况不佳，主要就是近来一个半月发生多起枪击命案，还有重大杀人案，若不能及时严办严惩，就会造成人民恐慌。重大刑案会有学习效应如果让它继续蔓延，人民有免于恐惧的自由。政府若要实质废死，就必须要提出配套，否则如何让人民信服。