香港去年15岁以下少年自杀率创新高

香港大学防止自杀研究中心公布的最新数据显示，去年15岁以下少年自杀率升至历史新高的1.7。港大防止自杀研究中心总监叶兆辉说，其中一个主因是疫情影响学生的精神健康。

港大防止自杀研究中心上星期六（9月10日），根据死因裁判法庭提供的数据，估测2021年香港的自杀率为12.3、即10万人中有12.3人自杀，数字较2020年12.1略高。其中青少年自杀率有显著增长，去年15岁以下少年自杀率升至历史新高的1.7。

叶兆辉星期一（9月12日）接受香港电台《千禧年代》访问时说，疫情下学习模式反复转变，令学童精神健康构成大压力，有逾四分之一自杀少年在遗书中透露有学习压力或与家庭关系出现困难。

叶兆辉续称，早前受疫情影响停课，少年需长时间留家学习，家长未必懂得管教或相处，或令磨擦因而增多。

他认为，学校应调节课程，停课应属最后手段，家长也应增加理解，学习与子女相处。

港大防止自杀研究中心指出，去年60岁或以上男性的自杀率也显著攀升至27.3，较2020年的24.3高。

叶兆辉说，疫情下长者易产生焦虑情绪，今年3月期间第五波疫情高峰时，不少长者确诊及死亡，当时长者轻生个案也增多。

他提及，疫情下长者尤其独居人士，所面临挑战甚大，包括担心自己或家人染疫，产生焦虑情绪。另近两年不少港人移民，也致长者容易产生被遗弃感。