王毅：中日关系不进则退

中国国务委员兼外长王毅说，当前世界动荡多变，中日关系不进则退。

据中新社报道，王毅星期一（9月12日）在纪念中日邦交正常化50周年研讨会开幕式上发表视频致辞。

王毅说，50年前，两国老一辈领导人以卓越的战略眼光和政治胆识，打破冷战坚冰，排除重重干扰，作出实现中日邦交正常化的政治决断，揭开了两国关系史上崭新的一页。50年来，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，奠定了两国关系的政治法律基础，各领域务实合作取得丰硕成果。孔子曰“五十而知天命”。睦邻友好相处、发展振兴亚洲，正是中日两国的命运所系、初心所在、责任所归。

王毅说，当前世界动荡多变，中日关系不进则退。在即将开启下一个50年征程之际，双方既要重温建交初心，汲取历史经验，推动中日关系沿着正确轨道健康稳定发展；也要思考构筑契合新时代要求的中日关系，赋予两国关系新的内涵和动力。

王毅就构筑契合新时代要求的中日关系提出五点看法：

要践信守诺，维护中日关系政治基础。“与国人交，止于信”。要确保两国关系行稳致远，必须恪守中日达成的四个政治文件和迄今做出的承诺。对于历史、台湾等涉及中日关系根本的重大原则问题，不能丝毫含糊，更不容动摇倒退。

要着眼大局，把握正确发展方向。双方应始终以战略和长远眼光，从两国根本利益出发，将“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识反映到政策上，落实在行动中，排除干扰，妥处分歧，确保中日关系的航船不搁浅、不偏航。

要深化合作，实现更高水平的互利共赢。当前中日合作面临更加广阔发展空间。双方要牢固树立伙伴意识，秉持全球视野，共同抵制“脱钩断链”的错误做法，维护全球产供链稳定畅通、贸易投资环境公平开放。

要加强引导，塑造积极友善的相互认知。中日民间交流源远流长，应与时俱进，继承弘扬。相互认知要秉持和而不同、以和为贵，避免将自己的价值观强加对方。两国政府和媒体应为两国人民客观友善的相互认知创造良好环境。

要顺应大势，践行真正的多边主义。面对百年变局和世纪疫情，中日作为地区和世界重要国家，要看清多极化、全球化、文明多样化、区域一体化的时代潮流，维护以联合国为核心的国际体系，共同反对零和博弈与阵营对抗，促进地区稳定和区域融合发展，为世界注入更多正能量。

王毅说，中日一衣带水、一苇可航；两国山川异域、风月同天。面对中日关系的下一个50年，双方应当肩负起历史赋予的责任，做出无愧前人、不负后世的正确选择，推动中日关系不断往高处去、向宽处行，开辟新时代中日关系的光明前景，为两国人民带来更多福祉，为地区与世界的和平发展作出更大贡献。

另据日本共同社报道，日本外相林芳正在视频致辞中说，构建具有建设性的稳定的日中关系，是使命也是职责。日本前首相福田康夫承认双方在信赖关系上存在鸿沟，强调需要对话与交流。日本经济团体联合会（经团联）会长十仓雅和也指出“密切沟通很重要”。

纪念中日邦交正常化50周年研讨会由中国驻日本大使馆和日本经济团体联合会共同主办，中国社科院和日本日中友好七团体分别协办，主题为“总结历史、共创未来”，以线上线下结合方式举行，在北京和东京分设会场，共约有220人参加。