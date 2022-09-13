贵阳多名官员履职不力致疫情外溢被通报批评

贵州贵阳市疫情防控现场处置省市联动指挥部星期一（9月12日）发通报称，疫情发生以来，花溪区启动静默管理措施。但由于相关责任人履职不到位、失察失责，导致部分区域静默管理相关规定执行不到位，尤其是对社会面管控措施落实不力，导致疫情外溢、扩散，决定给予花溪区政府常务副区长周印和中共贵阳市花溪区区委政法委书记杨鸿、云岩区政法委书记桂立安和副区长林超全市通报批评。

根据央视新闻报道，通报指出，贵阳市经开区党工委委员、管委会副主任，花溪区委常委、区政府常务副区长周印，作为花溪区（石板镇）疫情防控前线指挥部指挥长，在疫情初期统筹领导石板镇前线防控指挥不力，工作不深不细不实，辖区部分群众违反静默规定在街面活动和营业，导致石板镇疫情防控失守。

贵阳市花溪区委常委、区委政法委书记杨鸿，作为花溪区疫情防控应急处置指挥部静默区管控组组长，统筹领导全区社会面管控工作不力，深入一线不多，压力传导不够，跟踪督导不力，辖区部分人员跨区流动，导致面上失控。经研究决定，给予周印、杨鸿全市通报批评。

通报还指出，贵阳市疫情防控现场处置省市联动指挥部决定，自9月5日零时起，对云岩区等部分区域实施临时静态管理，就严格落实管控措施提出具体而明确的要求。但有关部门在督办检查中发现，云岩区委常委、政法委书记桂立安和副区长、区公安分局局长林超作为静态管理社会面管控的分管领导，部署落实不力、统筹协调不力、检查整改不力，导致社会面管控措施执行不到位，致使疫情自9月5日至12日在辖区内快速传播，多点散发至10个街道（镇），在社会上造成不良影响。经研究决定，给予桂立安、林超全市通报批评。

贵州省星期一新增无症状感染者145例，其中贵阳市118例。贵州省现有确诊病例27例，其中贵阳市16例。贵州现有无症状感染者542例，贵阳市467例。

贵阳疫情仍处在高位，全市多个区域实施临时静态管理。此前贵阳花果园社区一度出现物资不足的情况，相关话题冲上热搜，成为关注焦点。