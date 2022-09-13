台陆委会研拟出售“澳门国父纪念馆”

台湾知情官员透露，台湾陆委会研拟出售由陆委会管理的“澳门国父纪念馆”，避免纪念馆被中国大陆没收。

据台湾《自由时报》报道，台湾驻澳门办事处目前只剩下三名官员，最后一名官员的签证将于今年10月30日到期。如果要续发签证，澳门特区政府可能将要求台湾驻澳门办事处官员签署“一中承诺书”。而为了避免办事处无派驻正式人员，纪念馆会被中国大陆没收的情况发生，陆委会研拟将纪念馆出售。

知情官员称，“澳门国父纪念馆”是陆委会在澳门持有的资产，面积123坪，总值3000万澳门币（约518万新元），是澳门仅存可以公开展示“中华民国”旗帜的场所，具有重要象征意义。陆委会一年编列50万元新台币（约2万2600新元）的保养费用。

知情官员称，该纪念馆的产权是登记在新加坡“APHS”港华旅行有限公司的名下，公司由陆委会全资持有，而纪念馆则交由台湾驻澳门办事处管理。这名官员称，若澳门以后没有台湾的派驻人员，不排除中国大陆政府会借此没收纪念馆，并撤下“中华民国”旗帜，因此陆委会考虑优先出售纪念馆，同时也在研拟各种可能方案。

此外，台湾驻香港办事处官员已在去年全数返台，但台湾在香港仍有两笔不动产，其中一笔是位于九龙半岛尖沙咀的旧建物，现交由海华基金会作招生用途，协助港人来台、就学、考试分发等业务；另一笔是位于香港新界的“荃湾校产”建物，市值约4亿元新台币，地上建物及设施属台湾政府出资的“国产”，土地为香港特区政府所有；目前出租给浸会大学。