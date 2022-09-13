大陆无人机再现金门 台军防卫射击驱离

中国大陆无人机此前多次出现在金门， 星期一（9月12日）晚再有一架次无人机出现。台湾陆军金门防卫指挥部表示，经守军使用干扰枪及防卫射击驱离，并以信号弹通传临近驻守部队后，该无人机已快速飞离禁限制水域。

根据联合报报道，中国大陆无人机近期频繁出现在台湾外岛防区，台湾军队此前召开会议，并以近期无人机案例做研讨与意见交流，盼借多元意见交流，详实检视无人机应处作为，同时要求个单位落实监控相关动态，以维护台湾安全。

台湾陆军金门防卫指挥部表示，星期一晚7时37分，发现无人机一批一架次，进入草屿地区禁限制水域上空。经守军使用干扰枪及防卫射击驱离，并以信号弹通传临近驻守部队后，无人机快速飞离禁限制水域，金防部将持续保持警戒、严密监控。

台湾金门二胆岛一军营8月16日下午发现一架民用型无人机，官兵随后以石头丢掷的方式驱赶无人机。相关照片在网上流传，引发关注。

台湾军方指责，大陆军方近期再三以无人机等飞航实体飞过台外岛防区。中国大陆外交部发言人赵立坚则回应，“中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这是什么值得大惊小怪的事。”

台军8月30日首度实弹射击驱离飞至金门的大陆无人机后，又有多架次无人机出现在金门。