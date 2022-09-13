李克强：继续出台稳经济阶段性政策 快出快落地

中国总理李克强再次强调要稳住经济大盘，继续出台增消费扩投资等阶段性政策举措，能用尽用、快出快落地，并督促各地各部门都要出实策。

据新华社星期一（9月12日）报道，李克强9月8日主持召开国务院专题会议，听取稳住经济大盘赴地方督导和服务工作汇报。

两批工作组在会上汇报了赴16个省份督导和服务情况。国务院组成部门主要负责人代表国务院，带队赴地方督导和服务，现场联合办公，协调解决政策落实的实际困难，主动服务重点项目建设。

李克强说，当前中国经济总体延续恢复态势，但有小幅波动，正是顶风爬坡的关口，必须以更强紧迫感夯实经济恢复基础。

李克强强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持发展是解决中国一切问题的基础和关 键，上下联动抓落实，加大政策实施力度，多措并举稳增长稳就业稳物价，稳住经济大盘，保持经济运行在合理区间，实现回稳向上。

他提到，稳经济要靠市场主体，要在纾困保市场主体的同时，针对有效需求不足的突出矛盾，促进消费恢复成为主拉动力，更大力度扩有效投资，为市场主体创造需求、提振信心。

李克强还说，要加快重点项目建设，政策性开发性金融工具根据地方实际需求增加额度，上半年开工项目纳入支持范围，推动商业银行提早参与项目实施、配足中长期贷款，在今年后几个月形成更多实物工作量；调动民间资本参与重点项目建设积极性，推出一批示范项目。

同时，运用阶段性财政贴息、加大研发费用加计扣除力度、政策性金融工具等举措，支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造，以增加制造业和服务业市场活力、扩大内需和挖掘市场潜力，增强发展后劲。

李克强还提到，支持刚性和改善性住房需求，因城施策运用政策工具箱中多项工具。促进平台经济持续健康发展，运用专项贷款支持平台企业。

他解释说，这几年中国保持宏观政策可持续性，没有大幅增加财政赤字、超发货币，正因为如此物价保持了平稳，并强调要继续出台增消费扩投资等阶段性政策举措，能用尽用、快出快落地。各地各部门都要出实策。