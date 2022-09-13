北京环球影城疫情期间裁减25%员工

受到冠病疫情冲击，到访北京环球影城的旅客下滑，造成园区利润下降，环球影城更在疫情闭园期间裁减了25%左右的员工。

据美国《华尔街日报》星期一（9月12日）报道，知情人士透露，在5月至6月北京冠病疫情暴发期间，北京环球影城内的主题公园和两家酒店在疫情管制下，必须停止对外开放八个星期，环球影城也在当时决定裁减部分员工。

据其中一些人士称，截至8月底，园区员工社交群体小组中的人数大约为9000人，比开园时少了25%左右，也远低于当地官员在去年开园前所说环球影城能提供的1万4000个新工作岗位。

美国NBC环球公司旗下的环球主题乐园及度假村的一名发言人说，在疫情暴发期间，公司调整了其行政和专业人员的配置水平和薪酬，“我们和其他公司一样，在应对大流行的过程中不得不做出艰难的决定”，但他仍表示对园区重新开放感到乐观。

知情人士透露，北京环球影城在5月1日闭园后，园区就决定解雇一些员工，同时也削减了员工的薪资，一些员工也因此自愿离职。即便到了6月25日园区重新对外开放，仍必须遵守一些防疫规定，如园区每周四天必须提前至晚上7时关闭，同时不得举行夜间灯光表演。

此外，园区还关闭了一些景点、购物区、餐厅等设施，反映出园区的生意并不景气。但园区发言人称，这是为了遵守防疫规定，园区才不得不关闭一些设施。

报道称，虽然在暑假期间，园区仍能可见不少游客来访，包括变形金刚主题过山车、哈利波特和禁忌之旅等热门游乐项目的排队时间都在1个小时以上。但到了暑假结束后的9月初，到访园区的游客随即下滑，园区的应用程序显示，大部分游乐设施的等待时间下降至只有5到10分钟，最长的也只有半小时。

美国NBC环球母公司康卡斯特（Comcast）在7月的财报电视会议上说，北京环球影城今年二季度营收录得亏损。康卡斯特董事长罗伯茨（Brian Roberts）在会议上称，虽然公司的主题公园业务今年二季度收入同比增长了65%，但这大多得益于美国和日本的游客人数和游客支出的增长，北京在这之中的贡献并没有很多。

北京环球影城于去年9月开业，并受到公众的热烈欢迎。即便是中美关系恶化，北京首都旅游集团仍预计每年到访游客可达到1000万至1200万人。但随着冠病疫情暴发，中国国内游客数急剧下滑。中国文旅部称，今年上半年中国国内游客的数量比去年同期下降了22%，旅游收入下滑了28%。

截至今年年底，共有210万名游客到访园区。

另外，中国大陆星期一新增了188起本土确诊病例和727名本土无症状感染病例，其中疫情重灾区四川新增126起本土确诊病例和84名本土无症状感染病例、西藏新增11起本土确诊病例和199名本土无症状感染病例、贵州也通报145名本土无症状感染者。