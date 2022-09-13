中国一基金经理伙同弟弟趋同交易4亿人民币被判11年

诺安基金管理有限公司（简称“诺安基金”）投资部原执行总监兼基金经理邹翔，将未公开信息泄露给弟弟邹某（化名），进而指使邹某利用二人实际控制的两个证券账户进行趋同交易，非法获利共计约2355.04万元（人民币，下同，约475.15万新元）。一审法院判定邹翔犯利用未公开信息交易罪、行贿罪等，被执行有期徒刑11年，并处罚金1445万元；邹某被判处有期徒刑三年，并处罚金1000万元。

根据中国裁判文书网上的一份行贿罪一审刑事判决书显示，现年55岁的邹翔，从2010年10月起担任诺安基金基金经理，其具有操控相关基金分组股票的权限；2015年1月15日，邹翔申请离职，并于同年2月14日完成审批、离职。

因涉嫌犯利用未公开信息交易罪，邹翔于2017年4月27日被取保候审；因涉嫌职务违法犯罪，于2019年5月19日被采取留置措施；因涉嫌犯行贿罪、对有影响力的人行贿罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。

现年53岁的邹某是中国科学院条件保障与财务局原工作人员。因涉嫌犯利用未公开信息交易罪，邹某于2017年4月27日被取保候审，2019年7月24日被监视居住，2020年6月15日被取保候审，2021年9月7日被逮捕。

经审理查明，邹翔、邹某为兄弟关系。2010年3月至2015年1月期间，邹翔在担任诺安基金投资部执行总监兼基金经理期间，利用其管理操作“诺安股票证券投资基金”账户的职务便利，将该基金账户投资股票的品种、动向等未公开信息，泄露给邹某，进而指使邹某利用实际控制的“邹某”、“田某”两个证券账户进行趋同交易，非法获利共计约2355.04万元。

而上述账户在近5年的时间里，被进行趋同交易的金额高达4.17亿元。

据沪深交易所分别出具的涉案私人账户与“诺安先锋”基金趋同汇总表，“邹某”的私人证券账户通过深圳证券交易所交易的股票共43只，与“诺安先锋”基金股票交易趋同交易的股票数达20只，占比46.51%，趋同交易额约2.18亿元；通过上海证券交易所交易的股票共7只，与“诺安先锋”基金股票交易趋同交易的股票数达3只，占比42.86%，趋同交易额19.87万元。

“田某”的私人账户通过上海证券交易所交易的股票共53只，与“诺安先锋”基金股票交易趋同交易的股票数达34只，占比64.15%，趋同交易额约1.99亿元。

据邹翔的供述，二人会通过电话、微信、聚会等多种方式，就股票投资进行交流。邹翔会就其掌握分析的股票情况、业务进展等向邹某进行股票推荐，并建议其买入或卖出相应股票。而邹某基于对其信任及长期的默契，会听从邹翔的建议进行证券交易。邹某买卖股票盈利后会分给邹翔部分。

邹某的供述内容也透露，兄弟两人曾一起操作“邹某”的股票账户，后因担心对邹翔有影响，故于2007年安排其亲属田某开设股票账户，供邹某使用。邹翔会通过见面或电话的方式，指示邹某买卖某支股票。二人还要就股票、仓位、价位等进行沟通，方便邹翔掌握私人账户的情况及交易股票交易的指示。

据一审判决书，法院认定的该案非法获利达2300余万元，但邹翔在掌管“诺安先锋”基金时的业绩表现却十分一般。Wind数据显示，邹翔在2010年10月至2015年2月任职“诺安先锋”基金经理期间的任职总回报为10.92%，任职年化回报2.42%，同类排名161/224，超越基准回报2.8%。

值得注意的是，案发后，邹翔为谋求在撤销案件或较轻处理，还向国家工作人员行贿350万元。

经查明，2017年2月，邹翔因涉嫌利用未公开信息交易罪被重庆市公安局立案侦查后，为谋求在侦查阶段撤销案件或从宽处理，邹翔通过唐某2（已判决）请托该案承办人，时任重庆市公安局经济犯罪侦查总队五支队支队长王某（已判决）予以关照和提供帮助。王某接受请托后，多次与邹翔商量如何降低涉案金额、泄露案件资料及案件办理情况。为此，邹翔于2017年5月至2019年4月期间，先后13次单独或委托唐某2送给王某共计350万元。

此外，出于同样的理由，邹翔请托重庆市公安局经济犯罪侦查总队退休人员唐某2提供帮助。由唐某2利用其曾担任该总队法制科科长的便利条件，介绍邹翔与该案的承办人该总队五支队支队长王某结识，由王某给予关照。邹翔于2017年5月初送给唐某280万元。

经查，邹翔接到其妻电话后回家，随即被办案机关留置。邹翔到案后即如实供述向唐某2行贿80万元的犯罪事实，到案三天后如实供述了全部犯罪事实，并主动交代了监委尚未掌握的向王某行贿250万元的犯罪事实，系坦白。



重庆市第一中级人民法院认为，邹翔身为基金管理公司的基金经理，利用其管理并操作机构基金账户的职务便利，获取该账户的投资信息等未公开信息并泄露给他人，他人从事与该信息相关的证券交易活动，非法获利达2300余万元，情节特别严重，其行为已构成利用未公开信息交易罪；为谋取违规撤销案件及从宽处理的不正当利益，给予国家工作人员财物350万元，情节严重，其行为已构成行贿罪；为谋取违规撤销案件及从宽处理的不正当利益，向离职的国家工作人员行贿80万元，其行为已构成对有影响力的人行贿罪。邹翔犯数罪，依法予以并罚。

此外，重庆市第一中级人民法院认为，邹某明知其兄邹翔的职务，及提供的信息系与邹翔职权相关，应予保密的投资信息，仍从事与该信息相关的证券交易活动，非法获利达2300余万元，情节特别严重，其行为已构成利用未公开信息交易罪。

重庆市第一中级人民法院对该案做出一审判决，对邹翔决定执行有期徒刑11年，并处罚金1445万元。对邹某判处有期徒刑三年，并处罚金1000万元。对邹翔、邹某违法所得23550356.84元依法予以追缴，上缴国库。