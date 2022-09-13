脱口秀带动股票涨停 ST洲际：生产经营未发生重大变化

一名脱口秀演员House在上星期天（9月11日）播出的脱口秀大会上讲述了自己大起大落的炒股经历，并称他买入的这只股票代码“600759”后，ST洲际迅速“出圈”。ST洲际星期二开盘走出涨停，涨幅5.20%，报每股2.63元（人民币，下同，约0.53新元）。代码为600759的洲际油气股份有限公司公告星期一晚上表示，公司注意到相关消息，截至目前，公司生产经营未发生重大变化。

综合澎湃新闻和潇湘晨报报道，ST洲际”在公告中说，公司9月12日注意到网络题为《一场脱口秀带火 "600759"！股民坐等开盘，发生了什么？》的报道，引发市场关注。截止目前，公司生产经营未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意风险。

在最新一期《脱口秀大会》，脱口秀演员House讲述了自己大起大落的炒股经历：第一天赚了3000元、第二天赚了5000元，他直接放话“巴菲特就这么回事”；但第三天亏了4000元，第四天亏了6000元，还曾在一天损失了半年积蓄……最后，他投入的12万元只剩下了2.5万元。

在表演中，House揭露了他买入的这只股票代码“600759”。随后，ST洲际迅速“出圈”。9月12日当天，ST洲际在股吧热股榜中从前一日的第105名跃升至第1名。

ST洲际股吧也成为股民“打卡纪念地”，不仅有股民为该股申请新增概念为脱口秀概念股，还有股民表示“明天见证市场合力”“加个自选，明天看戏”。

不过，在承办脱口秀大会的笑果文化公众号9月11日推文中，House表示，并没有真的亏掉12万那么多，“从年化收益率这段开始，后边的东西都是计划外写出的梗，想把那种滑稽的不可一世感再往上写一倍。”

9月13日凌晨，House在微博进一步表示：我和家人目前都没有持有这只股票，也没有这个计划。

官网信息显示，ST洲际以国际油气勘探开发为主要业务，同时致力于投资油气下游加工产业、物流和销售。在全球布局方面，ST洲际已拥有位于哈萨克斯坦共和国的三个在产油田的100%权益，并与全球知名的石油行业私募股权投资基金FIRSTRESERVE签订了《战略合作协议》。

从其股价走势看，ST洲际曾在2005年7月20日盘中达到每股0.47元的低谷，也曾在2015年6月10日盘中达到过每股16.72元的高峰。在近一年间，相较2021年9月13日收盘的每股3.33元，截至2022年9月9日，ST洲际报每股2.5元，已跌去24.92%。

也是自今年4月26日，这只个股戴帽“ST”，股票简称由“洲际油气”变更为“ST洲际”。2022年4月25日，ST洲际披露了《洲际油气股份有限公司关于股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》，根据《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，该公司已触及“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，公司股票交易被实施其他风险警示。

2022年半年度报告显示，ST洲际在2022年上半年实现13.35亿元，同比（较上年同期）增长15.48%；实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长117.74%。