无党籍桃园市长参选人郑宝清被指论文抄袭

台湾政坛论文抄袭风波持续延烧，无党籍桃园市长参选人郑宝清被指控博士论文涉嫌抄袭，台湾中央大学证实收到检举函，并将依规处理。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，基进党桃园市议员参选人蓝士博、网红“四叉猫”星期一（9月12日）通过电子邮件向台湾中央大学管理学院寄出检举函，指郑宝清博士论文《国营事业民营化策略——以台盐为例》抄袭。

蓝士博和“四叉猫”星期一前往中央大学前召开记者会。蓝士博称，郑宝清借由前新竹市长林智坚的论文抄袭案，与蓝营媒体唱和合流，后续更以“孤臣孽子”的形象退党参选桃园市长。但经“四叉猫”对郑宝清的论文进行比对后，也发现郑宝清的论文有多处抄袭、简体转繁体等有违背学术伦理的情形。

蓝士博称，郑宝清的论文除了少列44本参考书籍外，前40页中就有八处、16页内容存在明显抄袭、不当引用情况，单次抄袭最多更接近800字，“简直可谓无书不抄，集各家大全的剪刀糨糊之作”。

蓝士博称，针对社会大众的质疑，郑宝清反而试图用提告的方式浪费司法资源、混淆视听，只好与四叉猫组成“郑宝清滥诉被告人自救会”，以求捍卫真相，让事实说话。

“四叉猫”星期天在面簿发文称，郑宝清曾说学生论文相似度不能超过25%，但自己的论文相似度高达35%，还大量引述别人的著作或论文，几乎一字不改；郑宝清论文中部分引用未附上出处，即使附上也未标上页码；论文引用英文资料时，翻译出来的文字与其他硕士论文中的翻译一字不差；论文出现许多错误，改编成书后仍有大量抄袭和错误。

对此，中央大学受访时证实已接获检举案，将在五个工作天内认定案件是否成立。若成立，将移请被检举人所属院级单位组成审定委员会审定。

郑宝清星期二则回应称，这太容易回应了，“全台湾除了我，还有谁能写台盐的改革过程？四叉猫是被豢养的小尾猫，只是政治的打手、政党的侧翼，只是来泼墨水的而已。”

另外，针对四叉猫星期二在面簿贴出“道歉启事”直指买网军的不是郑宝清而是郑宝清的妻子；郑宝清阵营称，郑宝清已经提告、进入法律程序，不再多做回应。