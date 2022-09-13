安徽拟取消子女数量和结婚登记限制 专家：强化人口服务体系建设

安徽省卫健委发布完善生育登记制度意见稿，拟在办理生育登记时，不再受生育子女数量的限制，也不再受结婚登记限制，在网上引发热议。中国人民大学人口与发展研究中心研究员、人口学系主任指出，对生育登记制度的完善，不仅是实施“三孩”生育政策及配套支持措施的重要举措之一，也是完善国家生命登记管理制度、健全覆盖全人群和全生命周期的人口监测体系的重要内容之一，更是强化人口服务体系建设、增强公众幸福感的重要途径之一。

这篇发表在《中国新闻周刊》的文章指出，安徽这次公开的《实施意见》，以及此前其他省份（如广东）出台的类似政策，都是对去年中央提出的“完善生育登记制度”的落实。2021年6月，《中央中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（下称《决定》）印发，决定实施三孩生育政策及配套支持措施，其中提出“完善国家生命登记管理制度，健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系，密切监测生育形势和人口变动趋势”。为贯彻落实《决定》精神，强化人口服务体系建设，提升基层服务管理水平，中国国家卫生健康委于2021年12月印发了《关于完善生育登记制度的指导意见》（下称《指导意见》）。

文章说，生育登记是生命登记制度中一个非常重要的组成部分。生育登记不但为每个人提供了可以用于获取权益和服务的合法身份，也为公共政策的制定提供了必要的数据。就目前全球的状况来看，由于中低收入国家尚未建立完备的民事登记和生命登记制度，仍有25％的5岁以下儿童没有官方的出生记录。中国目前的民事登记和生命登记制度已经基本建立，特别是在生育登记制度方面，已经有比较好的基础。

通过生育登记，可以及时了解群众需求，更加精准地提供优生优育等服务。同时，做好生育登记工作，通过与公安、民政、人社等部门数据的共享，有利于建立健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系，完善生育配套政策、合理配置公共服务资源，改革完善服务管理水平。

目前对生育登记制度的完善意义重大，它不仅是实施“三孩”生育政策及配套支持措施的重要举措之一，也是完善国家生命登记管理制度、健全覆盖全人群和全生命周期的人口监测体系的重要内容之一，更是强化人口服务体系建设、增强公众幸福感的重要途径之一。

文章认为，从全国和各地推出的完善生育登记制度的指导意见和政策来看，这轮生育登记制度的完善体现出三点明显的特点。

第一，生育登记制度回归本位。生育登记已经回归其设立的初始功能——为群众提供优质的生育服务，为人口统计提供重要的数据来源。由此前的生育审批制度向单纯生育登记制度的转变，使生育登记不再与生育数量、婚否等限制条件相挂钩，两者已经剥离开来。因为这些限制条件会随着社会经济的发展和人口态势的发展而变化，而为公众提供更好的生育服务这一目标是不变的，所以两者的剥离是符合历史发展趋势的。

第二，生育政策包容性增强。在《指导意见》中明确指出，“夫妻生育孩子的，实行生育登记，按规定享受妇幼健康、优生优育等服务”。这里已经没有“是否符合生育政策”的前置条件。在各地的实施意见中，有的条件更为宽松。比如安徽《实施意见》中提到，“未办理结婚登记的，应持身份证或户口簿”，这就不再将“是否已婚”作为进行生育登记的前提条件。意味着，只要是生育子女的，就应该办理和可以办理生育登记，就会享受到平等的生育服务。这充分体现了生育政策的包容性，机会平等、福利普惠，更加尊重生育决策的自主性和生育状态的多样性，以政策的包容体现出生育友好的价值取向。

第三，体现了“便民利民”的理念。无论是全国的《指导意见》，还是各地的《实施意见》，都花费了相当大的篇幅在如何“便民利民”上。一是程序的简便性，登记时间和地点都非常灵活，生育登记既可以在户籍地办理，也可以在现居住地办理，可以在生育前办理，也可以在生育后办理，所要求的材料也尽可能地减少。二是“出生一件事”联办。加强部门协同，大力推进出生医学证明、儿童预防接种、户口登记、医保参保、社保卡申领等多个事项联办。三是加强技术的支撑作用，公众可利用政务平台、微信公众号或手机应用程序进行网上办理，数据库实现互联互通，已有采集信息的就不再要求登记人提供相关材料，教育、公安、民政、卫生健康、医保、社保等人口服务基础信息融合共享进程大大加快。这些政策极大减轻了人们的负担，最大程度地便民利民。

