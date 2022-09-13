河北三河实行全域静默管理

毗邻北京通州区的河北省三河市即日起全域实行四天静默管理，连续开展四轮全员核酸检测。

河北省三河市应对冠病疫情防控工作领导小组办公室星期二（9月13日）发布通告称，决定于9月13日早上6时起，对全域开展为期四天的静默管理，并连续开展四轮全员核酸检测。

通告称，三河市一名北京协查密接人员星期二凌晨核酸检测复核阳性，另有多名北京涉疫场所暴露人员在该市有行动轨迹，存在疫情传播风险。

静默管理期间，出入市域的道路、汽车站等实行交通管制，所有客运班线、出租车、公交车等暂停运营。市域内承担疫情防控、城市运转、医疗救治等紧要任务确需外出的，持有效证件出入，其他车辆和人员严禁上路通行。

通告要求做到非必要不流动，各村街、居民小区只保留一个出入口，居民除特殊情况外一律不得外出。各级机关事业单位、医疗机构除承担疫情防控任务的人员外，其他人员一律居家办公。

静默期间，全市每日开展全员核酸检测，要求不漏一户、不漏一人。同时，全市除民生保障、物资保供等维护社会基本运行和核心功能的单位外，其他经营场所一律暂停开放或经营。

通告强调，全市生活物资储备充足，吁请居民不要恐慌，不造谣、不信谣、不传谣。对拒不配合、扰乱秩序、造谣生事以及瞒报、谎报、伪造信息的人员，警方将追究相关责任。