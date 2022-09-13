栗战书访问蒙古：中蒙谱写“羊来茶往”佳话

中国全国人大常委会委员长栗战书星期一（9月12日）会见蒙古国总统呼日勒苏赫时，称在冠病疫情发生后，两国团结抗疫，谱写了“羊来茶往”的佳话。

据新华社报道，栗战书从9月10日起至12日，应蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔邀请，对蒙古国进行正式友好访问。

栗战书星期一在乌兰巴托会见呼日勒苏赫时，首先转达了中国国家主席习近平的问候。栗战书说，中蒙是搬不走、金不换的好邻居，发展两国友好关系符合两国根本和长远利益。他称，在习近平和蒙领导人的战略引领下，中蒙全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

栗战书称，冠病疫情发生后，双方团结抗疫，谱写了“羊来茶往”的佳话。中国始终秉持亲诚惠容的周边外交理念，积极发展与蒙古国的友好合作关系，希望双方进一步深化政治互信，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，加强在国际和地区事务上的协调配合，深入推进多双边互利合作。

据中方新闻稿，呼日勒苏赫说，蒙古国对中国特色社会主义事业在习近平和中国共产党领导下取得历史性成就感到由衷高兴，蒙中友好合作是国与国关系发展的典范，希望双方加强高层交往，深化政治互信，拓展各领域交流合作，将蒙中关系不断推向更高水平，共同促进两国发展和亚洲繁荣稳定。两国立法机构的交流对于深化蒙中睦邻友好、充实两国全面战略伙伴关系具有重要意义。

栗战书在会见蒙古国总理奥云额尔登时，说中蒙经济互补优势明显，合作潜力巨大，中国愿与蒙古国加强发展战略对接和政策沟通协调，进一步推动基础设施互联互通，落实好已有合作项目，开展绿色能源合作，扩大贸易往来，实现中蒙协同发展。双方还可加强政党、青年、人文等领域的交流合作。

奥云额尔登则说，中国快速发展是蒙古国发展振兴的重大机遇。愿积极深化在经贸、物流、口岸、资源、教育等领域合作，推动蒙“新复兴政策”同中国“一带一路”倡议等发展战略对接。

栗战书在与赞丹沙塔尔会谈时则说，两国立法机构要积极落实两国领导人达成的重要共识，加强治国理政及立法工作经验交流，为推动中蒙各领域合作提供法律保障。加强在各国议会联盟等多边场合协调，从立法机构角度发出坚持多边主义、完善全球治理体系的共同声音。

赞丹沙塔尔称，立法机构友好交往是两国关系的重要组成部分。希望深化两国立法机构专门委员会、友好小组间的互动交流。蒙国家大呼拉尔愿为增进蒙中政治互信、推动务实合作、加深人民友谊作出积极努力。

栗战书还向蒙方介绍了即将召开的中共二十大有关情况。蒙方称，将坚定奉行“一个中国”原则，积极支持习近平提出的全球发展倡议和全球安全倡议，愿同中方共同努力，推动蒙中全面战略伙伴关系不断实现新发展。预祝中共二十大胜利召开。

访蒙期间，栗战书还考察了“蒙古游牧”草原生态区。

