台湾在野的国民党星期二（9月13日）早上效仿前联电董事长曹兴诚穿着防弹背心召开记者会，并批评台湾近年治安败坏，主管警政的内政部长徐国勇“尸位素餐”。

据台湾《自由时报》报道，国民党文传会副主委王鸿薇和新北市议员参选人黄心华星期二早上穿着防弹背心召开记者会，痛批在民进党的执政下，台湾近年治安败坏。

黄心华称，过去四个月台湾刑事案件数年增率高达两位数，今年7月份年增率总计更是达到43.49%，其中盗窃案平均年增率高达26.9%，诈欺案年增率也有24.73%，社会治安已经到了非常危急的地步，年轻人自杀率更是创下过去13年来的新高。

黄心华续称，民进党执政下的台湾出现很多社会问题，助长了犯罪的发生，其中包括家族与社会支持网络严重不足。她解释道，台湾社会迈入超高龄及少子化后，国防预算持续增加挤压社福预算的空间，且社会五等分位差距达到六点多倍，造成社会阶级难以流动，让越来越多的人感到失望；另外物价指数不断攀高，民众要维持原本的生活品质越来越困难。

王鸿薇则说，种种问题下，台湾内政部小编只会以“笑死”霸凌艺人杨丞琳，完全没有看到刑案频频发生，全台湾只有内政部不知道社会败坏，并质问台湾行政院长苏贞昌在哪。

王鸿薇强调，近几个月来，全台湾枪声大作，社会处处有枪，“死了那么多条人命，台湾现在要变成美国了吗？”她并批评徐国勇“尸位素餐”，在前总统马英九时代，这样的内政部长要下台超过10次。她并呼吁苏贞昌应该辞退徐国勇。