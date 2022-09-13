山西矿业公司滑塌事故致三人死亡

山西代县精诚矿业公司滑塌事故三名失联人员均在应急救援现场滑塌坑被搜寻救出，确认已无生命体征。

根据央视新闻报道，据山西省代县精诚矿业有限责任公司滑塌事故现场应急救援总指挥部通报，截至星期二（9月13日）8时，经过11天的紧张救援，滑塌事故三名失联人员均在应急救援现场滑塌坑被搜寻救出，经医护、公安人员确认已无生命体征。至此，此次滑塌事故抢险救援工作结束。

目前，三名遇难人员的善后工作已经展开，公安机关已对该矿涉嫌事故责任人员依法进行调查。由忻州市人民政府成立的事故调查组正在开展事故调查工作。

