四川终止地质灾害二级应急响应

四川泸定地震已经造成93人遇难，随着大部分交通、电力等基础设施恢复，官方星期一（9月12日）决定终止四川省地质灾害二级应急响应。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，四川省地质灾害指挥部星期一宣布，于9月12日傍晚6时30分终止四川省地质灾害二级应急响应，应急救援阶段转入过渡安置及恢复重建阶段。

指挥部称，目前灾区震后次生地质灾害应急排查处置工作结束，社会秩序基本恢复正常。

截至11日下午5时，四川泸定地震已经造成93人遇难，其中甘孜州遇难55人，雅安市遇难38人。另有25人失联，其中泸定县九人，石棉县16人。救援人员将继续对重点地区加强排查，积极搜寻失联人员。

据介绍，泸定地震灾区已开展多轮人员排查搜救，目前受灾群众基本得到妥善转移安置，群众基本生活得到较好保障，大部分交通、电力、通信等基础设施得到恢复，已开展地震次生灾害排查处置。

四川各部门将持续做好后续工作。一是全力救治伤员，千方百计减少因伤致亡致残。同时，继续对重点地区加强排查，积极搜寻失联人员。二是妥善做好群众临时过渡安置，继续做好物资保供工作，提前谋划冬春救助保障。三是继续修复道路、电力、水利、通信等震损基础设施。四是加强地震、气象、水文监测预警，做好地质灾害隐患排查和房屋设施安全鉴定，坚决避免次生灾害造成人员伤亡。五是加快推进灾害损失综合评估，鼓励帮助群众开展生产自救，科学规划灾后重建。