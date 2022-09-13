乐华娱乐辟谣：王一博与李某某完全不认识

针对网传有关顶流明星王一博的“性工作者”“嫖娼”“被包养”等言论，其所属公司乐华娱乐星期二（9月13日）发布严正声明称，上述言论均系诽谤，王一博遵纪守法，且与李某某完全不认识。公司已于9月13日向公安机关报案，同时也将委托律师向法院递交立案材料。

乐华娱乐通过官方平台发布声明称，近日，部分主体针对公司旗下艺人王一博先生作出的“性工作者”“嫖娼”“被包养”等一系列不实言论在各网络平台持续发酵，已严重损害王一博先生声誉，并造成社会公众对王一博先生的误解与质疑，影响极其恶劣。

声明说，网传有关王一博先生的“性工作者”“嫖娼”“被包养”等言论均系诽谤，王一博先生遵纪守法，且与李某某完全不认识。相关主体恶意造谣生事的行为已构成对王一博先生名誉权的侵犯，严重者亦已涉嫌触犯中国《治安管理处罚法》及《刑法》。

声明严厉正告相关主体即刻停止传播上述严重失实言论，已发布的涉嫌侵权内容应立即删除，避免造成损害后果的进一步扩大。网络平台亦应根据法律规定及时对涉嫌侵权内容进行屏蔽、删撤。

声明还说，针对此次恶意造谣事件，公司已于9月13日向公安机关报案，同时亦将于今日委托律师向法院递交王一博先生名誉维权(诽谤)案件的立案材料。坚决通过一切法律手段维护王一博先生的合法权益，坚决抵制任何造谣生事的行为，绝不姑息。

北京市公安局官方微博“平安北京”星期天（9月11日）下午一纸通报震惊中国娱乐圈。通报指出，北京警方近期在侦破一起违法犯罪案件中，将一名35岁的男演员李某某查获。该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳，其已被依法予以行政拘留”。

随后，中国央视新闻与相关部门核实，李某某就是中国娱乐圈顶流明星李易峰。

