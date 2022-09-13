陈时中强调不可能挡疫苗 批黄珊珊逻辑混乱

台湾“九合一”地方选举临近，冠病疫苗采购争议成为新一轮攻防战。针对无党籍台北市长参选人黄珊珊批评台湾政府为护航高端疫苗而阻挡辉瑞BNT疫苗进入台湾，是“谋财害命”，民进党籍台北市长参选人陈时中批评黄珊珊逻辑混乱，他“欢迎都来不及了，怎么可能挡”。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，陈时中星期二（9月13日）早上接受媒体采访时称，黄珊珊近来有些批评，但她逻辑有点混乱，实在让人听不懂。

陈时中说，高端是蛋白质次单元疫苗，很多人不能接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗或接种了有不良反应，所以需要高端这类疫苗，若没有高端疫苗才是伤害这些人的身体、减少抗疫的机会。

针对有没有阻挡BNT疫苗进入台湾，陈时中称，台湾行政院已发声明说明程序，鸿海、台积电陆续在去年6月初表达购买意愿，行政院6月18日准许；慈济6月底表达意愿，行政院6月27日决定让三个单位合作，以减少合约谈判的时间，接着9月2日BNT疫苗就进来了。由此可见，采购在时间效率上已发挥至极限，中间靠着很多人帮忙才能顺利达成结果。

当回应到是否有对此动怒时，陈时中说，就逻辑来看，疫苗是抗疫最重要的物资，说他挡疫苗就好像说他自废武功。他续称，作为疫情的指挥官，欢迎都来不及了，怎么可能去挡，所以挡疫苗的说法不合逻辑，确实也让他感到有点不平和生气。

慈济慈善事业基金会执行长颜博文在国际慈济人医年会受访时透露采购过程中接到政界、工商界大老来电，劝他“买不到的不要浪费力气”。他后来才知道这些大老们有意买疫苗时，曾遭政府劝退或告知政府另有安排才会这样劝他。

消息传出引起热议，陈时中也成为整起争议的焦点。黄珊珊星期一接受广播专访时，以台北市政府买疫苗受阻经验为例，称关键是政府挡疫苗入口。她痛批政府谋财就算了，但不进疫苗就是害命，这样做“必遭天谴”。