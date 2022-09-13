台外交部：立陶宛驻台机构已开始运作

台湾外交部称，随着立陶宛驻台代表抵台、办公地点挂上国旗，立陶宛驻台机构基本上可视为已开始运作。

据自由时报报道，台湾外交部欧洲司司长陈立国星期二（9月13日）在例会上说，立陶宛首任驻台代表卢百利（Paulius Lukauskas）经台湾驻立陶宛代表处核发签证后，于9月初顺利抵达台湾。

陈立国说，卢百利在防疫旅馆完成三天隔离后，在符合台湾政府自主防疫规定情况下展开活动，包括在中秋连假后第一个上班日（9月12日），已向台外交部提出申请核发外交官员证。

陈立国说，随着卢百利顺利抵台，公室预定地国贸大楼外也已挂上立陶宛国旗。立陶宛政府驻台机构基本上可视为已开始运作。

对于立陶宛驻台代表处是否会有正式揭牌仪式及相关时程，陈立国则说，这涉及立方筹备进度及整体规划，因此外交部不便代为发言。虽然目前办公地点已设立，但办公空间相关设施还未完成，恐须等相关筹备工作告一段落后，才可能有进一步的公开讯息。台湾外交部将继续与立方密切联系并提供各项必要协助。

自2021年11月台湾于立陶宛设立以“台湾”为名的代表处后，台湾和立陶宛关系发展迅速，立陶宛经创部曾预告驻台经贸代表处将于9月开馆。

另外，陈立国也透露，继立陶宛经创部政次聂琉娴娜（Jovita Neliupšienė）、农业部政次吉尔卓帝斯（Egidijus Giedraitis）及交通及通讯部政次爱格涅（Agne Vaiciukeviciute）后，立陶宛经创部新任政次泽麦提斯（Karolis Žemaitis）将是今年第四位访台的次长级官员，并由甫抵台履新的卢百利陪同进行各项参访拜会行程。

陈立国说，台湾外交部对立陶宛官员访台再次表达诚挚欢迎，期盼台立共同努力拓展产业合作，深化经贸连结，成功打造具韧性的民主供应链。