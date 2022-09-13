高盛预计二十大后中国将继续坚持清零防疫策略

高盛集团预计，中国下个月举行完中国共产党二十次全国代表大会（二十大）后，将会持续坚持严格的动态清零政策，淡化了外界对中国将在二十大后放宽防疫政策的预期。

据彭博社报道，高盛首席中国经济学家闪辉等人在星期二（9月13日）发布的报告中写道，在二十大召开之际，维稳将是最主流的论述。因此，中国官方近期将会强化疫情的管控，尤其是北京的周边地区。

报告也预计，在接下来的一个月，北京市周边的更多地方将采取静默管理，官方将更频繁地要求市民进行核酸检测，并持续收紧国内旅行的限制。

报告提到，五年一次的共产党代表大会将主要侧重于党内领导层的调整，而官方的清零政策调整则需要等到明年上半年全国人民代表大会召开后才有可能出现转变。

中国官方近几个月不断强调要坚持疫情防控的方针，中国副总理孙春兰上星期五在国务院联防联控机制召开的电视电话会议上也强调，要突出外防输入、人员有序流动、重点场所的防控，立足于早、立足于防，早发现、快处置、防外溢，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

报道称，今年中国各地执行的封控措施比疫情期间的其他时期都还来得多，因此中国的观察家也一直在降低官方对放松清零政策的预期。

一些专家认为，中国老年人的疫苗接种率仍非常低，且疫苗对冠病的防范效果有限，中国有可能会长期维持严格的清零策略。

中国星期一通报新增915起本土阳性病例，其中北京通报16起病例。近几天，北京暴发多起校园聚集性疫情，迫使北京收紧进京人员防疫管理，并强调要用最短时间扑灭疫情。

此外，毗邻北京的河北省三河市星期二早上6时起全域实行四天静默管理，连续开展四轮全员核酸检测。