上海一福利院老人去世核酸报告仍更新 官方称混淆同名同姓者

上海市出现老人已去世但核酸报告还在更新的怪象，官方回应称是因福利院管理两位老人核酸码时出错，混淆了同名同姓的老人，福利院已向去世老人的家属致歉。

据上海辟谣平台官方微信公号消息，微博网民“Micheael_小鱼”星期一（9月12日）发帖称，家中老人今年8月3日去世，却发现老人的核酸报告还在不断更新。当天下午该网民已删除原帖，并更新状态说，“感谢各位的关注，此事得到了迅速解决，经相关部门核实，为同名同姓弄错了，老人的核酸不会再更新”。

上海辟谣平台进一步向属地部门了解确认，相关核酸样本来自杨浦一家福利院，该福利院有两位同名同姓的老人，其中一人已去世。

福利院在管理两位老人纸质核酸码时出现错误，不断更新的核酸结果其实是健在老人的。福利院已和去世老人的家属取得联系并致歉。

上海辟谣平台称，疫情期间，此类人员信息张冠李戴的情况已非首次，建议相关管理部门和机构要加强老人信息的管理工作，尤其对离世老人的信息情况要慎之又慎，仔细确认，这也是对死者及家属的尊重。

但不少网民对官方回应表示不信服，有网民讽刺称，“原来上海是凭名字做核酸，太先进了！”还有网民质疑，“健在的老人应该一个多月没有核酸检测记录，难道养老院没人发现？”