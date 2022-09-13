脱口秀带动ST洲际涨停 上交所：对拉抬开盘价等采取自律监管措施

一名脱口秀演员在上星期天（9月11日）播出的脱口秀大会上讲述自己大起大落的炒股经历，并称他买入的这只股票代码“600759”后，ST洲际星期二开盘涨幅达5.20%。针对ST洲际价格走势异常，上交所星期二依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施。

根据“上交所发布”官微发布的通告，ST洲际价格走势异常。上市公司已发布澄清公告明确，公司生产经营未发生重大变化。上交所依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施。

通告称，上交所将持续加强监管，对影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为从严认定、从重采取自律监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。

在最新一期《脱口秀大会》，脱口秀演员House讲述了自己大起大落的炒股经历，并透露他买入的这只股票代码“600759”。随后，ST洲际迅速“出圈”。9月12日当天，ST洲际在股吧热股榜中从前一日的第105名跃升至第1名。

代码为600759的洲际油气股份有限公司公告星期一晚上表示，公司注意到相关消息，截至目前，公司生产经营未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意风险。

House9月13日凌晨在微博进一步表示：我和家人目前都没有持有这只股票，也没有这个计划。