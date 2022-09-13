大陆芯原被指挖角台人才 台湾分公司总经理被起诉

中国大陆企业芯原因被指以港商名义在台湾设立办事处，并挖角台湾高科技人才，台湾士林地检署决定起诉台湾芯原总经理詹俊才，还建请法院没收大陆芯原近八年透过台湾分公司获取超过8.8亿元（新台币，下同，约4008万新元）的营业所得。

综合台湾《自由时报》《中国时报》等报道，台湾地检署指出，中国大陆芯原公司在2014年1月以侨外资名义在台湾设立香港芯原台湾分公司。同年1月14日，中国大陆芯原员工陈琼以外汇方式向台湾分公司的银行账户汇入500万元，完成验资设立登记程序。中国大陆芯原负责人戴伟民指示詹俊才担任台湾分公司的总经理，负责台湾业务。

而地检署查出，事实上，香港芯原公司资本额仅20万港币（3万5500新元），远低于台湾分公司资本额，台湾分公司资本额500万新台币的汇款人虽然是香港芯原，但地址是中国大陆芯原在上海的营运地址。

台湾分公司完成登记后，詹俊才随即在内湖科学园区、新竹金山六街办公室，率领丁姓资深会计、林姓人事经理兼出纳、其他业务人员和工程团队，从事IC设计、测试、IP销售、一站式服务，财务帐务，并按月按年向中国大陆芯原母公司汇报，每年盈余获利最后都上缴大陆母公司，绩优表现优良员工可取得大陆母公司员工认股权。

詹俊才承认，由于中国大陆芯原想要在大陆上市，因此在2020年8月公司结构进行调整后，中国大陆芯原就实质控制英属开曼群岛芯原控股公司、香港芯原和台湾芯原。台湾芯原就此成为中国大陆芯原100%持股的子公司，台湾分公司的盈利均由中国大陆芯原控制。

詹俊才还坦承，在这之后，为了取得客户信任，在台取得统一编号，未依照两岸人民关系条例向经济部投审会申请许可，已违反《两岸人民关系条例》。

地检署指，中国大陆芯原透过台湾公司非法营业，自2014年起赚取不法所得，因此将依两岸条例中“大陆地区营利事业非法从事业务活动罪”起诉詹俊才，并建请法院没收大陆芯原从2014年至2021年来共八年超过8.8亿元的营业所得，并通缉大陆芯原负责人、陆裔美籍戴伟民。