彭博：中国要求银行国企排查对复星金融风险敞口

知情人士透露，中国官方已通知中国最大的银行和国有企业，要求它们排查对中国最大非国有企业之一复星的金融风险敞口。

据彭博社星期二（9月13日）引述不具名知情人士报道，包括中国银保监会在内的金融监管机构要求银行等金融机构密切审查对复星的风险敞口。其中两名知情人士称，中国银保监会近期要求商业银行检查对复星发放债务的潜在风险，同时调查复星潜在的流动性风险；北京市国有资产监督管理委员会也要求当地国有企业提供与复星集团的联系细节，包括持股、债务借贷和任何担保事宜。

知情人士补充道，中国银保监会的这一举动并不意味着当局希望商业银行改变对复星公司的融资计划，包括未偿还贷款；北京国资委提出此类信息的要求也仅是为了检查和了解企业面临的风险，目前没有计划限制国有企业与复星交易。

中国银保监会没有回复置评请求。北京国资委也没有回应电话询问。

复星集团的一名代表在给彭博社的一份声明中称，公司没有收到当局关于这些要求的任何通知，随后公司对北京国资委的查询发现，上述这些举动都是当局在执行正常调查的一部分，复星集团并不是第一个涉及此类调查的公司，并强调集团业务仍然健康，能抵御挑战。

虽然中国监管机构的上述举动不代表它们会采取任何行动，但这些举措仍反映出投资者近期对复星集团业务情况的担忧。复星集团由郭广昌、梁信军、汪群斌和范伟四人在1992年共同创立，曾是中国最活跃的海外收购公司之一。复星在2017年是中国银行业监管机构对海外贷款进行审查的企业之一。中国人民银行在2018年将复星国际、中国恒大集团和海航集团认定为“金融控股公司”。

不过近几个月来，随着中国借款人违约潮达到创纪录水平，公司股价和美元债券大幅下跌。复星集团也在9月初宣布将缩减公司旗下旅游和制药上市部门的股权。

国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）上月也才下调了复星集团的评级，称资产出售可能会削减该公司投资组合的规模、多样化和透明度。根据彭博社指数，复星集团担保的美元债券在过去三个月中是中国表现最差的高收益债券之一。