网传中国20%以上寺庙已商业化 中国佛协：从未发布过类似报告数据

针对互联网出现多篇文章称“中国佛教协会统计数据显示，截至2020年底，中国现存寺庙32600座，其中有20%以上的寺庙已经商业化，主要集中在北京、上海、浙江等地”，中国佛教协会星期二（9月13日）发布声明称，协会从未发布过类似报告或统计数据，以上内容通过恶意炒作佛教商业化问题，肆意抹黑中国佛教寺院和佛教教职人员，给协会和全国佛教界的声誉和形象造成了严重损害。

根据中国佛教协会微信公号消息， 2016年3月，有人撰文提到“中国佛教协会在研究报告中指明了在中国目前现存的32600座寺庙中，汉传佛教商业化比较严重，但是整体形势近80%的寺庙没有被商业化，商业化的寺庙都集中在北京、上海、广东等一些经济比较发达的省市和河南、四川、浙江等一些佛教文化古城。换句话说，中国有20%以上的寺庙都被商业化了，总数量在6500座以上。”

近期互联网上又再次出现了多篇文章引用上述文字和数据，并将其改头换面为“中国佛教协会统计数据显示，截至2020年底，中国现存寺庙32600座，其中有20%以上的寺庙已经商业化，主要集中在北京、上海、浙江、河南、四川等地”。

佛教协会在声明中指出，以上内容通过恶意炒作佛教商业化问题，肆意抹黑中国佛教寺院和佛教教职人员，给协会和全国佛教界的声誉和形象造成了严重损害，侵犯了协会的相关权益，造成了极为恶劣的社会影响。

经查，协会从未发布过类似报告或统计数据。相关作者已于近日发表公开致歉声明，承认“该数据和资讯引用查无出处”并向中国佛教协会诚恳致歉。

声明呼吁广大信众擦亮双眼，明辨是非，对谣言不信不传。希望有关媒体和个人，尽快删除含有不实信息的文章，停止损害佛教界声誉、侵犯佛教界权益的行为，协会也将保留进一步追究法律责任的权利。

