中国再公布西北工大遭网袭细节 吁美停止恶意攻击并解释

中国外交部发言人毛宁星期二（9月13日）在回应中国计算机病毒应急中心发布《美国NSA网络武器“饮茶”分析报告》一事说，中国已经通过多个渠道要求美国对恶意网络攻击作出解释，但迄今还没有得到美国实质性回应。毛宁批评美国行径严重侵犯中国有关机构的技术秘密，严重危害中国关键基础设施安全机构和个人信息安全，必须立即停止并作出负责任的解释。

根据央视新闻报道，继中国国家计算机病毒应急处理中心9月5日在网站发布报告后，该中心星期二再发布《美国NSA网络武器“饮茶”分析报告》，揭开美国国家安全局（NSA）网络攻击西北工业大学的技术细节，有记者对此进行提问。

毛宁回应说，今天中国有关机构发布了美国国家安全局攻击西北工业大学使用网络武器的技术分析报告，报告中披露了更多的细节和证据，中国已经通过多个渠道要求美国对恶意网络攻击作出解释，并立即停止不法行为，但是迄今还没有得到美国实质性回应。

毛宁说，“我要强调的是，美方行径严重侵犯中国有关机构的技术秘密，严重危害中国关键基础设施安全机构和个人信息安全。美方有关行为必须立即停止并作出负责任的解释。”

中国国家计算机病毒应急处理中心9月5日在网站上发布报告，指美国国家安全局（NSA）今年6月针对西北工业大学进行网络攻击。

报告初步判明，相关攻击活动源自美国国家安全局旗下的特定入侵行动办公室（TAO），并指TAO在针对西北工业大学的网络攻击中，使用了40余种不同的NSA专属网络攻击武器，持续对西北工业大学开展攻击窃密，窃取该校关键网络设备配置、网管数据、运维数据等核心技术数据。

中国外交部美大司司长杨涛上星期四（8日）针对此事，向美国使馆提出严正交涉。

