台总统府发五点声明 强调没有阻挡BNT疫苗采购

针对辉瑞BNT疫苗采购争议，台湾总统府星期二（9月13日）发出五点声明，强调台湾政府没有阻挡BNT疫苗进入台湾，是政府、民间共同解决问题。

据台湾《联合报》报道，台湾总统府发言人张惇涵星期二说，早在2020年6月起，政府便已开始与国际疫苗厂商，就阿斯利康（AZ）、BNT及莫德纳等冠病疫苗采购合约进行协商，政府一直以来都努力洽购合法、有效的疫苗，确保台湾民众安全。

张惇涵称，整个过程中政府没有阻挡疫苗采购，也不可能阻挡疫苗采购，所谓政府挡BNT以护航特定疫苗，是毫无逻辑的不实谣言。

关于BNT疫苗采购，张惇涵说明五点。首先，指挥中心星期一已再次还原BNT疫苗洽购过程。政府从2020年8月开始就与BNT原厂洽谈直接采购，到2021年1月，行政院核定疫苗采购案，甚至已完成议约，并在契约上签署的阶段，双方商定自2021年3月后陆续交货。

第二、然而后续发生医疗专业以外的政治因素介入，包括代理商上海复星及背后的官方因素，导致台湾与BNT原厂的疫苗直接采购案出现变数后延迟。

张惇涵说，第三，冠病疫苗都是“紧急授权”药物，可能会有一定程度的副作用或风险。因此，药厂只会把疫苗卖给政府，因为只有政府才有能力承担风险，来担保药厂免责。紧急使用许可（EUA）的审查与核发，及担保药厂免责，是民间单位无法做的事。

张惇涵也称，在去年鸿海永龄基金会、台积电、慈济等三个单位陆续表达捐赠疫苗的意愿后，台湾总统蔡英文便在去年6月18日邀集鸿海创办人郭台铭、台积电董事长刘德音在总统府会晤，达成“全岛一命、团结合力、越快越好”的共识。蔡英文也在6月26日，与慈济证严法师视讯，并强调政府一定会积极处理。

张惇涵说，透过“公私协力”模式，采取比照国外捐赠台湾疫苗的“多方双层”契约方式，完成任务目标。过程当中，总统府、行政院及指挥中心共同努力，政府负责EUA的审核和后续疫苗配送施打计划，三家单位出钱出力，政府民间也共同协调洽谈采购契约，在大家相互合作下，才有慈济星期一讲的“在公私善的合作下，保护台湾人健康”的结果。

张惇涵称，蔡英文及执政团队多次感谢鸿海永龄基金会、台积电、慈济三家捐赠单位的义行善举。总统府也再次感谢三家捐赠单位的贡献，与政府共同协力，让台湾度过当时疫情挑战。“政府没有阻挡疫苗的问题，是政府民间共同解决问题”，这是政府民间团结协力的防疫典范，而非分化彼此的选举攻防。

去年慈济基金会、台积电、鸿海永龄基金会共同捐赠辉瑞BNT疫苗1500万剂，慈济慈善基金会执行长颜博文最近透露疫苗采购过程的艰辛，令外界再度质疑政府是否曾经“挡疫苗”，成为九合一地方选举新一轮攻防战。