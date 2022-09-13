下午察：许家印又立“军令状”

中秋节假期最后一天，传来中国最大房地产商之一的恒大最新动态。恒大董事长许家印在星期一（9月12日）召开的会议中要求，所有建筑项目必须在9月30日前全面复工。

恒大集团官方微信发布的照片中，许家印正坐中间讲话，背后的红色横幅印着大字：“大干苦干拼命干，为复工复产保交楼努力拼搏”。

深陷财务危机的恒大集团在中国各地列为“保交楼”的项目共有706个，已复工的项目668个，未复工的项目38个。据许家印介绍，目前已复工的项目中，有606个达到正常施工水平，还有62个正在恢复正常施工过程。他要求，所有项目在9月30日前，必须全部达到正常施工水平。

从许家印的介绍来看，正在复工和未复工项目一共100个，占据总数的大约14%，正常施工水平的项目占比86%。这样的成效看起来还不错。不过，恒大集团的销售状况急剧滑坡，让资金是否跟得上、复工能够持续多久，成为一个问题。

克而瑞研究数据显示，今年1月至8月，恒大全口径销售金额仅为295.7亿元（人民币，下同，59.5亿新元），权益销售金额为281.3亿元，分别跌落至中国房地产销售榜单的第47位和第31位。这样的销售业绩非常黯淡，此前，恒大长期居于销售榜前三。

香港公司注册处的文件显示，恒大的香港总部大楼已被接管人接管。图为恒大的香港总部大楼档案照。（互联网）

痛失香港总部大楼

销售状况急剧滑坡的同时，恒大集团还由于拖欠银行贷款，失去了香港总部大楼恒大中心的控制权。

据彭博社报道，香港公司注册处的文件显示，恒大的香港总部大楼已被接管人接管。这座大楼拥有超过10亿美元（14亿新元）的物业控制权，是恒大在香港价值最高的资产之一。恒大在2020年以恒大中心作抵押，换取中信银行国际牵头的银团的76亿港元（13.5亿新元）贷款。

76亿港元贷款，只是恒大背负的庞大债务中很小的一部分。恒大执行董事肖恩3月底在投资者电话会议上说，恒大境外直接债务规模折合约227亿美元。

恒大目前还处在债务重组中，但时间表屡次推迟。此前恒大曾多次表态，力争在今年7月底前提出初步重组方案。但是7月29日，恒大仅公布了一份初步重组框架，称最终方案将在2022年内公布。

在数次失约下，中国网民对许家印这次的承诺表示怀疑，认为恒大是“表演性复工”的可能性比较大，为的是安抚好公众情绪，毕竟每个楼盘竣工的时间表不明确，从哪里拿钱去鼓励员工“大干特干”，也是个未知数。

还有网民挖出了2021年恒大财富的理财产品到期违约后、一众恒大高管提前完成兑付的陈年旧账，认为许家印早已没有信誉可言。河南商报网去年9月曾报道，内部工作人员透露，许家印妻子丁玉梅、恒大财富董事长杜亮及其父亲等一众恒大高管，均已在其他投资者之前，提前完成兑付。

中共政治局7月底召开会议，首次把“保交楼”写入政治局会议文件。图为上海7月20日正建的一栋住宅楼。（路透社）

太原和郑州等地方政府督促房企动工

许家印此次在保交楼周例会上强调：“大干苦干，竭尽全力做好复工复产保交楼工作。只有这样，我们才能让业主满意，才能恢复销售、恢复运营，才能偿还各类债务，走出困境。”

恒大”大干苦干“的口号，和郑州市政府提出的很相似。恒大召开此次会议前，河南郑州和山西太原等城市相继下发通知，督促停工楼盘全面动工。

郑州市9月7日印发文件，明确要求“大干30天”，在10月6日前确保停工楼盘复工。随后，太原市9月9日也跟进。

太原市直接点名房企，要求尽快开工建设。被点名的包括恒大集团、华侨城、富力地产、融创和远大置业集团等41家房地产企业。太原还要求领导亲自带头，分包一至两个出现重大停工问题的楼盘。

今年7月，中国全国性的“停工停贷潮”烽烟四起。由于房地产开发商资金链断裂，房地产项目纷纷停工，令购房者陷入“烂尾楼”的绝境。无奈之下，他们宣布单方面停止向银行交纳按揭房供，直到项目完全复工。

易居研究院智库中心曾发布报告统计，截至7月16日，中国至少出现271份停贷告知书，来自河南、湖北、湖南等省份的数量较多，其中河南就占54份，而省会郑州占了32个楼盘。

由于事态严重，中共政治局7月底召开会议，首次把“保交楼”写入政治局会议文件，要求”压实地方政府责任，保交楼、稳民生“。

随着中共二十大即将于10月16日召开，中国地方政府面临的“保交楼”政治压力可能格外大，尤其是停贷潮高发的河南郑州等城市。这份压力继而传导给了房地产企业。

有网民担心，许家印此次”大干特干“保交楼，是为了安抚人心，应付眼前的危机，等到10月大会过去，资金跟不上的工程会继续烂尾。

中国传统房地产销售旺季“金九银十”已经到来，但房市依旧寒气逼人。“保交楼”是否只是个口号，需要时间来证明。