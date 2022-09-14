习近平在哈媒发文：继续做共建“一带一路”先行者

中国国家主席习近平在哈萨克斯坦媒体上发文说，中方愿同哈方着眼后疫情时代，继续做共建“一带一路”的先行者。

据中新社报道，在应总统托卡耶夫邀请对哈萨克斯坦进行国事访问前夕，习近平星期二（9月13日）在《哈萨克斯坦真理报》发表题为《推动中哈关系在继往开来中实现更大发展》的署名文章。

习近平在文章中说，他此访期间将同托卡耶夫就更好发展中哈永久全面战略伙伴关系、推进中哈全方位互利合作深入交换意见，以构建中哈命运共同体为目标和愿景，就携手推进中哈关系作出部署和规划。

在文章中，习近平提到了推进中哈关系的几个具体方面：

第一，中哈要持续发展睦邻友好。高度政治互信是两国关系行稳致远的基石。中方愿同哈方从战略高度和长远角度对双边关系进行顶层设计，保持高层密切交往，加强政府、立法机构、政党、地方各层级交流合作，发挥总理定期会晤机制、中哈合作委员会及各分委会作用，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互给予坚定支持，不断夯实中哈关系政治基础。

第二，中哈要不断深化互利合作。共建“一带一路”从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，已成为开放包容、互利互惠、合作共赢的国际合作平台，是国际社会普遍欢迎的全球公共产品。中方愿同哈方着眼后疫情时代，继续做共建“一带一路”的先行者，提升投资和贸易便利化水平，充分释放口岸和跨境运输潜力，培育人工智能、大数据、数字金融、电子商务、绿色能源等领域新增长点，着力再打造一批高标准、可持续、惠民生的优质项目，推动双方合作再上一层楼，推动全球发展倡议落地走实，为助推世界经济复苏作出中哈贡献。

第三，中哈要坚定捍卫共同安全。面对错综复杂的国际和地区形势，唯有团结合作，才能共克时艰，破解安全治理难题。中方愿同哈方深化执法、安全、防务合作，以全球安全倡议为指引，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，推动落实《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》。合力打击“三股势力”、贩毒和跨国有组织犯罪，保障两国油气管线等大型合作项目和人员安全。坚决反对外部势力干涉，共同致力于实现本地区持久和平和长期稳定。

第四，中哈要全面加强国际协作。双方要密切在联合国、上海合作组织、亚信、“中国+中亚五国”等多边机制内的通力协作，及时就国际治理、粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定、地区热点等问题交换意见，反对单边主义和阵营对抗，共同推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

在文章最后，习近平引述哈萨克斯坦谚语“友谊是永不枯竭的财富”。习近平说，中方相信，只要双方继续秉持睦邻友好原则，深入开展全方位互利合作，中哈关系就一定会迎来更加辉煌的30年。

习近平将在9月14至16日出席在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织峰会，并对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进行国事访问。这是他在冠病大流行两年多后，首次踏出国门。