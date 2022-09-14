路透：美国正考虑制裁方案吓阻北京攻台

知情人士透露，美国正考虑对中国大陆实施一揽子的制裁措施，以吓阻北京攻打台湾；同时台北也通过外交途径要求欧盟跟进。

据路透社报道，一名美国官员及与华盛顿密切协调的国家官员透露，今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，美国就开始考虑对北京实施制裁以吓阻北京攻打台湾。尤其在今年8月初美国众议院议长佩洛西访台后，北京在台湾周边开展围台军演，让美国面临了新的紧迫感。

同时也有六名知情人士称，俄乌战争爆发后，台湾驻欧盟代表也透过外交途径游说欧盟国家，希望欧盟也能向北京祭出制裁措施。而8月初大陆的军演也促使台湾的立场更加强硬。

知情人士称，美国对北京制裁的讨论和台湾方面的游说都处于早期阶段，但这反映出随着台湾海峡军事紧张局势持续升级，美台对北京可能对台开展军事行动的担忧也持续增加。

据透露，由于西方已在计算机芯片和通信设备等敏感技术领域对北京实施某种贸易及投资限制，美国与台湾则是希望扩大制裁范围；但熟悉台欧讨论的人士透露，台湾驻欧盟代表未向欧盟国家要求具体制裁方案，仅要求欧盟国家开始计划，当北京对台开展军事行动时，欧盟对北京采取的行动，并要求欧盟私下警告北京，“攻打台湾将面临什么后果”。

知情人士并没有提供华盛顿在协商制裁过程中的任何细节，但也有一些分析认为，美国将会重点对中国大陆的军事领域采取行动。

保卫民主基金会的辛格勒顿（Craig Singleton）认为，从大方面来看，美国一开始对北京的制裁可能将围绕着北京可获得的军事技术，来限制北京维持对台军事行动的能力。

中国外交部和中国驻美大使馆没有回应置评请求；白宫拒绝发表评论。

报道称，虽然中国大陆对台日趋强硬的立场，引发了美国和欧盟多国的担忧，但对全球第二大经济体实施制裁，也引发了其可行性的疑虑。

美国商务部前高级官员那扎克（Nazak Nikakhtar）认为，考虑到美国和盟国与中国大陆在经济上的广泛纠葛，要对北京实施制裁，可能会比制裁俄罗斯要复杂许多。

一名知情人士认为，欧盟官员迄今为止一直回避在人权问题上制裁北京，因为北京在欧盟经济能发挥的作用远远大于俄罗斯。

报道称，若欧盟要对某经济体实施制裁，需要所有27个成员国达成一致的共识，而这往往是难以实现的；即便是在俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟成员国也难以达成制裁俄罗斯的共识。

知情人士称，尽管中国大陆频繁在台海周边开展军演后，台湾官员更加频繁地私下与欧盟官员接触。但除梵蒂冈外，基本上所有欧洲国家都与北京有正式的外交关系。

另有一名熟悉讨论情况的人士称，作为欧盟经济引擎的德国在制裁北京方面一直保持警惕的态度，“我不认为俄乌战争从根本上改变了他们看待对华政策的方式”。