江西一女童传被村支书强奸 警方称受害人父母未在方舱隔离

中国互联网最近流传，江西鹰潭一名12岁女孩在疑似父母被隔离期间遭到村支部书记强奸。财新网从多方获悉，事发时间为9月10日，鹰潭市下辖的贵溪市天禄镇流桥村一名女童被该村村主任、党支部书记刘某某强奸。

该案具体情况目前不清楚。网传信息显示，贵溪市天禄镇一村支部书记趁女孩父母方舱隔离期间，强奸了一名12岁的女孩。“昨晚女孩父母忽然就特别暴躁，要冲出方舱，被公安拦住了”“女孩回家后一身血，家人询问出来的，后报案处理。”

根据贵溪市公安局9月13日晚在官方微信“贵溪公安”通报，贵溪市天禄镇于9月10日发生一起强奸案。犯罪嫌疑人刘某某已被拘留。这则通报也说，“针对网传受害人父母在方舱隔离，警方查明受害人父母从未进过方舱......呼吁不信谣、不传谣、不编造传播涉及受害人隐私信息，避免对受害人造成二次伤害。”

上述通报并未提及受害女孩年龄、事发地点、刘某某的具体身份等信息。同时，通报也没有提到受害女孩的父母是否在隔离。

8月10日以来，鹰潭出现新一轮冠病疫情，此后贵溪市成为疫情重点地区，连续多日新增确诊病例和无症状感染者。

“强奸的事发生在中秋节，村里人都听说了。”财新网引述流桥村村民说，强奸案发生在9月10日下午。村民还说，案发后刘某某被抓。

一名曾在流桥村担任村干部的人士告诉财新网，涉嫌强奸的嫌疑人刘某某为刘亮宗，目前担任流桥村支部书记、村委会主任。他现年52岁，约为初中文化程度。“刘亮宗此前在在鹰潭做生意，比较有钱。”2021年5月左右，在前任村支书辞职后，刘亮宗才任现职，此前他并不常在流桥村居住，但疫情暴发后，刘亮宗在村里居住较多。

此外，刘亮宗还是贵溪市人大代表。据报道，鹰潭市人大常委会办公室的微信公号“鹰潭人大发布”于9月4日曾发布消息说，面对突如其来的疫情，贵溪市人大代表刘亮宗不等不靠、主动作为，第一时间组织村干部做好核酸检测、通知宣传和消毒消杀等工作，坚持“应检尽检、应管尽管、应隔尽隔”，并称刘亮宗每天在村组卡口带班值守，排查全村人口流动情况，以实际行动践行人大代表的初心使命和责任担当。

在“鹰潭人大发布”微信公号上，如今找不到这则消息。

《环球时报》前总编辑胡锡进9月13日晚也就这起事件发文评论。他说，在网上传播案件的信息必须属实，而从警方通报看，原信息中至少有部分内容是编造的，“不排除发布者有带节奏，误导公众的用意”。

胡锡进也指出，中国不是印度，中国社会怒向强奸犯罪的态度是非常鲜明的，不存在任何摇摆。他强调，如果有人刻意突出、甚至编造强奸案发生的环境信息，以此作为开展公共政策博弈的手段，是不应该的。“对这样的做法和企图，我认为舆论场应当保持警觉。”