陈时中：台北市长一定要抗中保台

民进党籍台北市长参选人陈时中说，能够保护台湾的不只有军人，而是全民的意识，所以领导者必须表明态度来坚定人民的意识，“台北市长一定要抗中保台”。

据台湾“Newtalk新闻”报道，在台湾民视星期二（9月13日）播出的“辣新闻”节目中，陈时中接受绿营媒体人周玉蔻的访问。

当周玉蔻问及“台北市长需不需要抗中保台”时，陈时中回应，那是一定要有的，抗中保台是种态度，领导者必须表明态度，以坚定人民的意识，进而让国际社会看到台湾人的意识，台湾自然就得到保护。

针对抗中保台如何与台北市政结合，陈时中称，能够保护台湾的并非只有军人，而是全民的意识，而政治人物必须带领。他续称，所以台北市长要知道如何建立、强化台北市的自信心，同时配合建设强化这座岛屿，就会有抗中保台的底蕴。抗中保台不是一定要拿枪，而是每个人站在自己的岗位上把责任做好，市长尤其要做表率。

陈时中强调，他认为抗中保台是责任，尤其要选市长的人必须让大家明白自己的态度。对于参选以来的心境转变、是否有更拘谨，陈时中坦言，他是选举的门外汉，而团队则较有选举经验，所以他会尽量配合，稍微注意一下，尽量把自己的角色扮演好。

周玉蔻还问，陈时中是否有因为免治马桶政策短片惹议而责骂下属。陈时中则称，不会，团队的事情就是他的事情，以后当市长也是一样，绝对不会推给下属，这样才有办法做到“不怒而威”。市长要带领市府这么大的团队，要从尊重人开始，如果市长经常破口大骂、情绪无法管控好，对于团队能力施展会有很大阻碍，团队会无法发挥既有战力。