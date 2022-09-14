台驻美代表据报接待多国议员 以期推动对华制裁

路透社报道，台湾驻美代表萧美琴星期二（9月13日）在华盛顿接待了约60名来自多国的国会议员，希望这些议员能推动国家制定政策来制裁中国大陆。

来自欧洲、亚洲和非洲的60多名国会议员在位于华盛顿的台驻美办事处外举行了未经宣布的聚会。根据路透社查阅的来访名单，这些议员分别来自英国、澳大利亚、加拿大、印度、日本、立陶宛、乌克兰、新西兰和荷兰等国家。

根据路透社查阅的一份草案，参与聚会的对华政策跨国议会联盟（IPAC）成员预计将于星期三签署一份承诺书，推动该国政府对中国大陆针对台湾的“军事或其他胁迫性”行动采取更大的威慑。

草案称：“我们将开展活动，确保我们的政府向中华人民共和国发出信号，对台湾的军事侵略将使北京付出沉重的代价。”

草案还提到，应考虑采取经济和政治措施，包括有意义的制裁，以阻止军事升级，并确保与台湾的贸易和其他交流能够继续不受阻碍。

草案还强调，这些参与连署的国家与台湾的关系并不能由北京决定，这些国家将增加与台湾之间的议员互动。

此外，承诺书还呼吁各国确保供应链不受新疆地区“强迫劳动”的影响，并对在香港“滥用权利”的大陆官员以及支持俄罗斯军事工业的大陆公司实施制裁。

萧美琴在会上对这些议员说：“重要的是要向恶霸证明，我们也有朋友……我们不寻求激怒恶霸，但我们也不会向他们的压力低头。”

萧美琴也欢迎两名乌克兰代表参与此次活动，称：“我们当然希望，当国际社会与乌克兰站在一起时，国际社会也将与台湾站在一起……我们可以一起阻止来自中国的进一步侵略。”

中国驻美大使馆没有回应置评请求。

路透社星期二报道，美国正考虑对中国大陆实施一揽子的制裁措施，以吓阻北京攻打台湾；同时台北也通过外交途径向欧盟施压，希望促使欧盟跟进。