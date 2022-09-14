中国煤都之一榆林取消“煤管票”限制

中国主要煤炭生产重镇之一已停止使用煤炭销售计量专用票，也就是俗称的“煤管票”。

据《中国能源报》9月11日在官方微信发出的报道，陕西省榆林市于9月1日起停止使用煤管票。榆林是中国产煤大省陕西的主产区，也是中国产煤量第二大的地级市。2021年，该市煤炭产量突破5.5亿吨，占到中国煤炭总产量的13.6%。大量煤炭外运仍以公路为主，煤管票则是唯一“通行证”。

报道引述一位不愿具名的企业人士说，榆林煤管票从2006年起全面使用，生产企业须按时领票，并在煤炭运出产区时接受验票。除了在各矿设有驻矿煤炭计量站，部分地区还会在主要运煤公路上设站，对煤管票进行二次查验。“运煤车辆一车一票、一票一号......无票不得运出产区，检查时将劝返没票的车辆。”

《中国能源报》披露，上述措施是根据中国国务院督查组提出的指导意见。

一名了解督查情况的业内人士向《中国能源报》说，煤管票破坏了保供、保畅、保产业链。“煤管票为企业正常生产经营设置前置条件，不经发票许可，国家下达的生产指标就落实不了，影响保供大局。把煤管站设在矿区及公路上，运煤车不得出榆林市界，阻碍正常物流交通，进而影响产业链供应链稳定。而榆林又是重要的产煤区，长此以往对全国煤炭保供将产生连锁效应，与建设全国统一大市场的战略部署也相违背。”

北京要求全力避免去年因煤炭短缺引发的大规模停电事件重演。大面积干旱不利水力发电，也加剧了再度发生能源危机的疑虑，这将给遭受重创的经济带来压力。

另据彭博社报道，中国电力公司已经在储备煤炭，为冬季取暖季做准备，冬季供暖季将于下个月在东北偏远地区开始，北部其他省份将从11月开始。