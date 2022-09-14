吴世群辞任厦门银行董事长

厦门银行股份有限公司宣布，吴世群辞去公司董事长职务，并由姚志萍接棒。

据“中新经纬”星期二（9月13日）消息，厦门银行当天发布公告称，公司董事会于近日收到吴世群的辞任函。在吴世群辞任的同时，该公司新任董事长人选也揭晓。公告显示，厦门银行董事会同意选举姚志萍女士担任公司第八届董事会董事长。

公开资料显示，吴世群现年59岁，执掌厦门银行已13载。吴世群于2003年加入厦门银行，自2009年起担任公司党委书记、董事长。在吴世群的带领下，厦门银行于2020年在A股成功上市。厦门银行公告称，公司董事会对吴世群为公司持续稳健发展作出的贡献表示感谢。

厦门银行2021年年报显示，吴世群历任厦门国际信托投资公司租赁部业务员、租赁部总经理、海沧办事处主任、副总经理兼计划部经理、董事、党委委员，厦门市担保投资有限公司董事、总经理、厦门银行副董事长兼行长、党组副书记(主持工作)。之后担任厦门银行党委书记、第八届董事会董事长，兼任福建海西金融租赁有限责任公司董事长。2021年，吴世群取得的税前薪酬总额为144.69万元（人民币，下同，29.2万新元）。

在吴世群辞任的同时，厦门银行发布的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》显示，该行董事会审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举姚志萍为公司第八届董事会董事长的议案》。

上述公告称，姚志萍的董事长任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准起至第八届董事会届满为止。为确保公司平稳运行，在姚志萍的董事长任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由吴世群代为履行公司董事长及法定代表人职责。

报道也提到，5月31日，厦门银行曾发布关于党委书记任免的公告称，根据中共厦门市委决定，姚志萍任中共厦门银行股份有限公司委员会委员、书记，免去吴世群的中共厦门银行股份有限公司委员会书记、委员职务。

简历显示，姚志萍出生于1971年1月，研究生学历，中级经济师。姚志萍出身监管系统，历任中国人民银行厦门市中心支行办公室科员、综合条法科副科长、科长；中国银行业监督管理委员会厦门监管局人事处(党委组织部)主任科员、办公室(党委办公室)副主任、人事处副处长(党委组织部副部长)、人事处处长(党委组织部部长)、政策法规处处长；厦门市金融工作办公室党组成员、总经济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督管理局党组副书记、副局长。