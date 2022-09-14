中国多地出台政策盘活存量住房 30城实施房票政策

山东省济南市国企拟收购3000套存量商品房的消息引起社会关注，同时，中国多地政府今年以来也已出台相关政策盘活存量住房，包括鼓励房企收购滞销房用作保障安置房、推出房票安置措施等。

据《济南日报》报道，济南市国资委官网于9月5日发布《收购存量房源助力租赁市场——集团公开采购社会优质存量房作为租赁储备房源》。从同时发布的三份招标公告来看，济南城市发展集团所属济南城市发展集团资产运营管理有限公司将在全市收购3000套商品房，用于租赁储备住房，项目资金来源为自筹资金。

从公开信息看，济南城市发展集团有限公司于2020年7月12日批准成立，注册资金50亿元（人民币，约10亿新元），为济南市市属一级国有独资的功能性企业。

上述文章当前已不在济南市国资委官网显示。不过据红星新闻报道，在中国招标投标公共服务平台上，仍能查阅济南城发集团资管公司四份相关的招标公告，其中有两份招标公告的编号相同。

红星新闻9月9日的报道还称，目前项目招标仍在继续，将分批开标。

另据澎湃新闻报道，除了济南，浙江湖州也推出过类似的政策。浙江省湖州市房地产市场平稳健康发展联席会议办公室8月15日发布通知提到，鼓励收购滞销房。对困难房地产企业的滞销房，鼓励国有企业收购，作为保障安置用房等。

河北省邯郸市磁县9月10日也发布通知称，根据磁县棚户区、城中村改造需求，可购置存量商品房用作异地安置住房，或者提高货币化安置比例，积极盘活存量市场房源。房地产去化周期偏长的项目可申请转化为保障性租赁住房，避免重复建设。

另据不完全统计，今年已有至少河南郑州、江苏宜兴、河南开封、江苏南京、浙江温州、江苏泰州等30城探索实施“房票”政策，以期拉动市场需求加快推进房地产行业复苏。

“房票”安置，通常是指在拆迁安置过程中，对现有住宅房屋征收货币补偿方式的一种补充。房票是被征收人房屋安置补偿权益货币量化后，征收人出具给被征收人购置房屋的结算凭证。也就是说，房票安置并非直接领取安置款，而是拿着房票买房，并抵扣房款。

例如，“泰州发布”官方微信公号9月10日发布消息，江苏省泰州市住建局等七部门联合印发通知称，为进一步激发市场潜在动能，采取试行房屋征收补偿“房票”安置方式、优化土地供应节奏和出让条件、规范房地产经纪行为、推进高品质住宅建设等举措。

诸葛找房数据研究中心分析师关荣雪指出，多地官方通过收购、转化保障房，发房票等举动对于盘活市场和加速楼市去化具有一定积极意义，还能促进其他市场层面的良性发展。

关荣雪称，收购、转化保障房既在一定程度上盘活存量房、缓解库存压力，又吻合了租赁住房市场多渠道供给和多渠道筹集房源的导向，对保障性租赁住房的供应工作起到很大程度的助力作用。

同时，以房票的形式进行安置，可以达到一举两得的效果，一方面可以完成对拆迁户群体的妥善安置，保证居民的合法权益，另一方面，对于提振市场信心、加速去化起到一定的积极作用。