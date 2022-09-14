消息：英航或于12月恢复英港直飞航班

随着香港有可能在今年11月放宽检疫安排至“0+7”（七天居家检疫），有消息称，停飞香港近一年的英国航空将在今年12月恢复往来香港和英国的直飞航班。

据香港《星岛日报》报道，根据英航官网，在12月6日晚上11时零5分，有一班由香港直飞伦敦希斯路机场航班开卖，经济舱单程票价为6495港元（约1163新元）。

报道引述消息称，由于12月正值圣诞旺季，不少香港学生会趁假期往返香港和英国，且香港有很大机会在11月放宽检疫规定至“0+7”，令航班需求激增，英国航空才决定做此安排。

香港立法会议员江玉欢对英航计划恢复来往港英航班表示欢迎。她指，以往经常会有航班受入境检疫规定影响而临时取消，导致旅客需更改行程、重新预订机票及后续检疫酒店作安排，极为不便；直航班机大减，也令回港或出外需要“左转 （机） 右转 （机）”，十分麻烦，若有更多航班可供选择，可为港人及旅客带来更大便利，希望陆续有更多航空公司重返香港。

旅游业促进会总干事崔定邦也表示，相信圣诞旺季及检疫安排放宽是航空公司复飞香港的主要原因，由于复航前需就飞机及人手调配等作安排，因此现在是航空公司开始筹备的合适时间。他认为，由于机位供应紧张，机票价格高昂，乘坐飞机似乎成了有钱人的专利，期望在更多公司复飞后，票价能回落。

虽然港府早在8月中就放宽检疫规定至“3+4”，但代表72家航空公司的香港航空公司代表协会指出，只有少数航空公司会因此复飞来港航班，因为港府对外地机组人员仍有检疫要求，不少航空公司基于营运限制，决定继续停飞香港。而目前只有62家航空公司有定期航班来港，比起疫情前的110间，减少了45%。

当中包括以往一直营运英国直航香港航班的英国航空及维珍航空，已将近一年没有运营英港直航，令两地直航航班成为国泰航空的“独市生意”，但因航班不多，令机票供应紧张，票价也因供求关系变得高昂，不少人只能选乘需要转机的航班。