中国全国人大代表提全面消灭蚊子登微博热搜

中国全国人大代表提议全面消灭蚊子的消息，登上了中国最大社交平台之一微博的热搜榜。

据人民网星期三（9月14日）报道，有中国全国人大代表提出《关于开展全面消灭蚊子的建议》，随后得到了中国国家卫健委的答复。

中国国家卫健委说，病媒生物防制工作是健康中国建设中一项重要的基础性工作，从源头上控制有害病媒生物，降低传染病通过媒介传播风险。该单位提到，中国病媒生物防制工作近年来取得长足发展，重点媒介传染病疫情保持平稳并呈下降趋势。

中国国家卫健委也说，2008年以来，中国重大专项课题支持对重要病媒生物监测和传播相关病原体检测技术等展开了研究，在病媒生物（蚊虫）高效自动采样装置、病原体快速检测技术、媒介效能等方面均取得突破性成果，但在创新蚊虫控制技术研究方面总体仍较薄弱。

中国国家卫健委强调，会连同多个部门推动城乡环境卫生整洁行动，以城乡垃圾、污水、厕所为重点，加强基础设施建设，对老旧小区、城乡结合部、市场等重点区域场所开展环境卫生集中整治。

上述消息曝光后，登上了微博热搜榜。截止星期三（9月14日）早上10时55分，相关词条的阅读量超过了6400万次。许多网民都对此调侃：“你凭什么认为你有能力消灭全部蚊子？”“消灭冠病都费劲，你还蚊子”“感觉这个提议是在讽刺啊，黑色幽默。”

但也有网民说：“这个提案充分代表我的意见。蚊子真的很讨厌，最主要是传播疾病。人大代表来自各界，肯定都是从自己专业领域去提案。”

