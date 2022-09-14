港影协批金马奖趋向政治化 吁参与会员三思

台湾金马奖颁奖典礼将于今年11月19日举行。香港影业协会星期二（9月13日）向会员发信，批评多名台湾导演和艺人将“政治与电影混为一谈”，“沾污电影的独立艺术性”，并呼吁想参与的会员三思，以免殃及池鱼。

据香港《明报》报道，香港影业协会星期二向约180间公司发出题为《恳请谨慎处理金马奖参与事宜》的信件。

信中指出，近期地缘政治日益紧张，严重影响两岸四地文化交流，令电影颁奖礼“无可避免地蒙上阴影”。信中批评，近年金马奖日趋政治化，多名台湾导演或艺人一再提出与电影艺术不相符的言论，“把政治与电影混为一谈，沾污了电影的独立艺术性，把整个活动拖进充斥争议的胡同里”。

影协也在信中提醒，如会员欲参与金马奖“务须三思，以免殃及池鱼，卷入无谓的纠纷中，招致得不偿失”。

对此，台湾金马影展回应称，金马奖一向秉持公平、开放、自由的精神，鼓励杰出的电影和电影人，也一直敞开大门欢迎各地华语电影参与，不畏风雨。

香港体育、演艺、文化及出版界立法会议员霍启刚称，为了让电影业健康发展，电影艺术与政治不应混为一谈。香港文化体育及旅游局回复称，事前不知道香港影业协会发出有关会员的信件，并强调政府一直联同电影发展局与业界合作，推动香港电影业发展。

影协理事长洪祖星则称，协会发出信件“只是提醒，不是叫他们（会员）不要去”，由于两岸关系日趋紧张，发生问题就会招惹许多麻烦。

他说，近两年金马奖颁奖礼上有不少政治元素，让参加者陷于尴尬的境地。他说，影协会员的电影占香港电影和合拍片约90%，因此需要照顾到会员的利益；而两岸目前关系紧张，协会有责任发信提醒会员，并非出于政治目的，“生意人最重要是生意，不想影响会员的生意”。

香港电影工作者总会发言人田启文则称，据他了解，影协就金马奖向会员发出“温馨提示”至少已有两三年，向来常与中国大陆合作的公司早已“审慎考虑”，因此他表示不清楚影协此次为何这么紧张。他说，即使电影参展，演员和工作人员对是否出席金马奖均有顾虑，但演员获奖无罪。

他还说，金马奖对香港电影的影响并非很大，但如果将这种思维无限延伸，还可能阻碍到香港与台湾投资者和导演的合作。

在2021年的金马奖中，纪录2019年香港反修例风波的《时代革命》拿下该届金马奖最佳纪录片奖。