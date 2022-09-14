传中国官方要求排查风险敞口 复星：子虚乌有

针对彭博社报道中国监管部门要求银行和国企排查对复星集团金融风险敞口，复星集团回应，相关报道纯属子虚乌有。

据香港《明报》报道，复星集团星期三（9月14日）发布新闻稿称，集团已通过多个渠道向监管机构求证，银保监会未要求商业银行摸底复星的财务敞口，银保监部门也未收到任何有关于此的通知。

复星集团旗舰公司复星国际执行总裁、CFO龚平称，复星近期看似频繁的减持和出售是过去几年坚持投退平衡的财务战略的延续，动态梳理和优化资产组合，是复星持之以恒的工作，并非仅为了应对目前的市场环境而作为。

龚平续称，但集团也注意到，复杂的外部环境，加大了舆论对集团资产处置的关注度，导致了“片面的解读个别资产处置行为，而忽视了集团资产优化的大原则，即长期动态优化”。

彭博社星期二引述不具名知情人士报道，包括中国银保监会在内的金融监管机构要求银行等金融机构密切审查对复星的风险敞口。其中两名知情人士称，中国银保监会近期要求商业银行检查对复星发放债务的潜在风险，同时调查复星潜在的流动性风险；北京市国有资产监督管理委员会也要求当地国有企业提供与复星集团的联系细节，包括持股、债务借贷和任何担保事宜。

消息传出后，复星国际星期二在香港股市下跌7.4%，收于2012年以来的最低水平；多只“复星系”个股出现异动，A股复星医药翻绿一度跌超1.5％，豫园股份等纷纷走弱，港股市场复星医药、复星国际同步下行。

虽然中国监管机构的上述举动不代表它们会采取任何行动，但这些举措仍反映出投资者近期对复星集团业务情况的担忧。9月早些时候，复星各实体披露了削减其在该集团公开上市的旅游和制药部门股份的计划。

近期“复星系”企业在大举减持，据不完全统计，近期复星系宣布减持及已完成减持的参控股公司包括A股的复星医药、金徽酒、海南矿业、中山公用、泰和科技、三元股份、酷特智能、中粮工科、ST广田等，以及港股的青岛啤酒、复星旅游文化等，减持金额超百亿。

一名知情人士说，复星正采取措施处置资产以偿还债务。复星国际上半年财报显示，截至6月30日，公司现金持有量为1177亿元（人民币，下同，约237亿新元），总负债为6510亿元，其中40%为有息借款。