中国中秋档票房创近五年新低

中国电影票房的收入从9月10日至12日有3.73亿元（人民币，下同，约7500万新元），同比下降25.36%；观影人次930.9万，同比下降30.67%。这是自2018年以来，同档期票房的最低水平。

据财新网报道，灯塔电影专业版给出了上述数据。受到新一轮冠病疫情影响，中国多地影院再度停业。猫眼电影专业版显示，截至9月11日，中国营业影院总数8682家，营业率70.68%，相当于5月中旬北京、上海遭遇疫情时期的水平，也是暑期档以来营业影院数量的新低。中秋假期，西藏、海南没有票房产出，新疆、青海影院营业率低于10%，四川、天津、黑龙江则低于40%。

据报道，今年的中秋档共有12部新片上映，应景的亲情题材占据多数，其中包括《哥，你好》、《世间有她》、《妈妈！》、《海的尽头是草原》，以及《还是觉得你最好》。目前释出口碑的影片中，《妈妈！》《海的尽头是草原》《还是觉得你最好》的豆瓣评分均在7.0以上，属近三个月以来的中上游水平，但由于类型、风格偏小众，票房号召力有限。

豆瓣获评5.7分的《哥，你好》是档期内唯一票房破亿的新片，以1.44亿元成绩夺冠，排片占比高达30%。

夹在中秋、中国国庆假期之间，市场将进入淡季，中秋档新片仍将在今后一段时间内续航。本周将上映八部新片，大体量商业片缺位，其中包括剧情片《临时乘客》《追光》《九兰》，爱情片《我要和你在一起》《热汤》，动画片《追梦少年》等。

