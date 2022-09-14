百万富翁人数最多城市香港跌出前十

报告显示，纽约成为2022年全球百万富翁人数最多的城市，多年来世界最富有城市伦敦则跌至第四位；香港最新的排名跌至12位，下跌了四位，为跌幅最大的城市。

据路透社报道，英国伦敦投资咨询公司Henley & Partners星期二（9月13日）发布的《亨利全球公民报告》称，纽约以34.56万名身家超过100万美元的百万富翁摘得桂冠；东京排第二，共有30.49万名百万美元高净值人士居民；三藩市湾区排名第三。

北京和上海今年跻身前10，分别占第九和第10位。

Henley & Partners行政总裁Juerg Steffen说，今年排行榜前20名中有14个城市位于推出投资移民计划的国家。

他说：“在领先的国际财富中心生活、工作、学习和投资的权利，例如纽约、伦敦、新加坡、悉尼和多伦多，可以透过投资居留获得保障。”

为这份报告提供数据的全球财富情报公司New World Wealth，其研究主管Andrew Amoils称，杜拜、孟买和深圳的百万富翁人口预计将在2030年进入最富有的城市前20名。

石油和天然气行业强劲的城市今年表现尤其出色，包括利雅得、沙迦、罗安达、阿布扎比、多哈和拉各斯等城市；其他增长最快的城市包括瑞士富裕退休人员聚集地卢加诺、“印度硅谷”班加罗尔和中国的杭州。

