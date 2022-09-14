大陆国台办：民进党摆出缓和姿态难掩谋“独”挑衅本性

对于台湾陆委会主委邱太三提出四点呼吁盼缓减台海情势，中国大陆国台办发言人朱凤莲说，民进党当局摆出缓和的姿态来甩锅大陆欺骗世人，难以掩盖顽固谋“独”的政治本性。

据中国央视新闻报道，朱凤莲星期三（9月14日）在新闻发布会上说，邱太三的有关言论其实是在极力掩饰民进党当局倚美谋“独”、“抗中保台”导致台海形势紧张的事实，妄图颠倒黑白、混淆是非。

朱凤莲称，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，从来就不是一个国家。台湾问题的本质是中国内政，两岸关系的本质是大陆和台湾同属一个中国，不是国与国的关系，这是任何人任何势力都无法改变的历史和法理事实。民进党当局打着所谓民主的幌子，来包装“台独”的分裂主张，是根本站不住脚的。

朱凤莲还称，体现一个中国原则的“九二共识”是两岸相互尊重、平等协商的政治基础。民进党当局否定了“九二共识”，就是一手关闭了两岸平等协商的大门，说明他们根本就没有缓解当前台海紧张形势、以和平方式化解政治分歧的诚意。

朱凤莲说，以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族的整体利益。“一国两制”是为了解决两岸社会制度和意识形态不同而提出来的最具包容性的方案，是和平的方案、民主的方案、善意的方案、共赢的方案。“一国两制”在台湾的具体实现形式，会充分考虑台湾的现实情况，会充分吸收两岸各界的意见和建议，也会充分照顾到台湾同胞的利益和感情。

朱凤莲说，民进党当局不断谋“独”挑衅、外部势力加紧“以台制华”，是当前台海局势紧张动荡的根源，是对台海和平稳定的最大威胁。谋“独”挑衅是死路一条，挟洋自重是自取灭亡，只有回到一个中国和“九二共识”的共同政治基础，两岸关系才能改善和发展，台海和平稳定才能够得到切实的保障。

邱太三上星期三（7日）通过视频，在华盛顿智库举行的研讨会上向北京与国际社会提出四点呼吁，盼缓减当前台海情势。他也强调，不接受任何“解决台湾、侵犯主权”的政治方略或制度安排。

邱太三提出的四点呼吁包括：大陆领导人继续以开放改革的思维面对各项分歧；“以人民为中心”成为两岸风险管控的主要关切；北京务实沟通降低两岸间的误解与误判；美方及国际社会加强与台湾双边及多边的交往互动。